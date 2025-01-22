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中海油：將保持穩定資本支出 適時回購股份

中海油（0883）公布2025年經營策略和發展計劃，全年淨產量目標為7.9億桶至7.8億桶油當量，中國約佔69%、海外約佔31%。

2026年和2027年，中海油預計淨產量目標為7.8至8億桶油當量和8.1至8.3億桶油當量。2024年公司淨產量預計完成約7.2億桶油當量，實現連續6年創產量新高。

公司將保持穩定的資本支出，今年資本支出預算總額為1250至1350億元（人民幣，下同），其中勘探、開發、生產資本化預計分別佔資本支出預算總額的約16%、61%和20%。2024年公司資本支出完成情況良好，預計達約1320億元。

公司副董事長及首席執行官周心懷表示，若未來三年國際油價仍處於每桶65至85美元的平穩水平，集團資本開支預期會穩定在1000億至1400億元區間。隨著技術及生產管理水平的提升，以及規模化效益帶來邊際成本降低，有信心在未來幾年資本支出持平的情況下逐年增加產量。

周心懷續指，大型油企需要具備「跨越油價周期」能力，未來亦會根據預判石油需求和石油在能源結構中的作用，安排資本開支。此外，公司不會放棄港股回購手段，將會經股東大會批准，適時進行股份回購。

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