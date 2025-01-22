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澳洲會計師公會料政府面臨961億財赤  提出優先從非稅收來源增收

澳洲會計師公會預計，香港在2024至25財政年度將面臨961億元的財政赤字，財政儲備則為6385億元。公會今日向港府提交一系列針對2025至26年度財政預算案的建議，解決當前的赤字同時促進香港繁榮發展。

該公會建議擴展用者自付模式至更廣泛的公共服務。澳洲會計師公會2025年大中華區分會會長王文暉表示，他們鼓勵政府優先從非稅收來源增加收入，她舉例，香港從簽證申請收費中獲得的收入僅澳洲的約1%，目前有適度調整空間。其他如提高違規停車罰款，並將煙草稅從每包香煙成本的65%提高到世界衛生組織建議的75%。他們還建議開拓對提供電子服務平台徵收電子服務稅，對大量排放溫室氣體的企業徵收碳排放稅。

為了吸引更多基金和家族辦公室來港並鼓勵在本地投資，該公會大中華區稅務委員會聯席主席劉明揚建議，香港應將逾5000萬元的本地住宅及非住宅項目，納入統一基金免稅制度和單一家族辦公室税務寬減的免稅資產，並將其限制在總資產管理額度30%以內。另其提為首次置業者提供50%的臨時印花稅減免。這不僅有助年輕人購買第一套房子，還惠及更廣泛的經濟和社會。他還建議港府可爭取設立「家辦通」資金渠道，讓內地高淨值人士通過在港的家族辦公室進行跨境投資，第一步可在大灣區作試點，然後再擴展到內地其他地區。他更建議政府考慮在公共基礎設施項目上，借助公私營協作計劃，減少政府的成本和風險。

中小企業近年面臨諸多挑戰。該公會大中華區稅務委員會聯席主席陳銘嚴建議，將半稅率起徵點由200萬元提高至300萬元，並增加2024/25年度最終利得稅的100%退稅額，上限為1萬元。就促進高齡人士就業，他建議為聘用60歲及以上僱員的公司提供薪酬支出的額外稅務扣減，或對僱用符合條件的年長員工的雇主提供直接的工資補貼。

為了支持「留學香港」品牌，他們建議政府鼓勵發展商將工業大廈改建成學生宿舍，並將非本地畢業生留港/ 回港就業簽證（IANG）簽證期限延長至四年，容許畢業生繼續出國深造。

該公會大中華區稅務委員會趙健富指，港府取措施去減輕市民撫養子女的經濟負擔，例如引入育兒開支免稅額最高上限6萬元，並提高每名子女免稅額至15萬元，及提供兒童照顧和幼兒教育補助。 

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