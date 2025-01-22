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金管局推新防騙教育 設新口號「撳LINK 中『蕉』」

金管局表示，繼去年推出防騙歌曲後，今年再推出防騙公眾教育，採用「驚慄行銷」以「撳LIN 中『蕉』」為口號推出連串宣傳項目，並以誇張的手法吸引公眾眼球，提醒市民時刻警惕，慎防「釣魚」陷阱，連串宣傳將於農曆新年前後陸續推出。

該局稱，新角色象徵現實生活中無孔不入的騙徒，披着蕉皮、表面善良的「香蕉」，剝去外殼則是唯利是圖的惡魔，並偽冒不同身份接觸市民及威迫利誘行騙。

金管局副總裁阮國恒亦表示，該局即將成立小紅書官方帳號，發放防騙宣傳及相關訊息，另亦提醒市民除小心「撳link」之外，亦要提防不明來歷電話。

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