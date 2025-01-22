該局稱，新角色象徵現實生活中無孔不入的騙徒，披着蕉皮、表面善良的「香蕉」，剝去外殼則是唯利是圖的惡魔，並偽冒不同身份接觸市民及威迫利誘行騙。

金管局副總裁阮國恒亦表示，該局即將成立小紅書官方帳號，發放防騙宣傳及相關訊息，另亦提醒市民除小心「撳link」之外，亦要提防不明來歷電話。

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