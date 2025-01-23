其他消息方面，Axios報道，字節跳動董事William Ford認為，各方將能達成協議以確保TikTok繼續在美國運營，可能有無需剝離的解決方案，談判最早或從本周末開始。特朗普敦促普京盡快達成與烏克蘭的和平協議，否則將對俄羅斯提高關稅或實施其他經濟處罰。

道瓊斯工業平均指數收漲130點，升幅0.3%，報44156點。標普500指數收漲37點，升幅0.62%，報6086點。納斯達克綜合指數收漲252點，或1.28%，報20009點。

微軟升4.13%，報446.2美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻108點，而家得寶跌1.99%，報410.1元，拖累道指51點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.83元，升0.53%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報198.37元，升0.16%，亞馬遜(美：AMZN)收市報235.01元，升1.86%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報623.5元，升1.14%，英偉達(美：NVDA)收市報147.07元，升4.43%，微軟(美：MSFT)收市報446.2元，升4.13%，Tesla (美：TSLA)收市報415.11元，跌2.11%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.4%，報528點。德國DAX指數收漲1.01%，報21254點；法國CAC 40指數漲0.86%，報7837點；英國富時100指數收跌0.04%，報8545點。

納斯達克中國金龍指數收跌0.67%，報6706點。

美國2年期債息曾升最多0.65%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.24%。高見4.3017厘，是1月16日4.3101厘後最高。收市報4.2975厘，是1月14日後收市新高，當日報4.3668厘。

美國10年期債息曾升最多0.84%，是1月13日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見4.615厘，是1月20日4.627厘後最高。收市報4.6109厘，是1月20日後收市新高，當日報4.627厘。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月6日。

美2年期10年期債息差曾擴闊至31.603基點，是1月21日32.975基點後最闊。收市報30.919基點，是1月20日後收市最闊，當日報34.017基點。

美3個月10年期債息差曾擴闊至28.822基點，是1月20日32.296基點後最闊。收市報28.36基點，是1月20日後收市最闊，當日報32.296基點。

金龍指數曾跌最多1.83%，是1月10日後最大跌幅，當日跌幅為3.17%。低見6627.61點，是1月17日6619.23點後最低。收市報6706.7點，是1月16日後收市新低，當日報6566.64點。連跌2日，累計跌68.86點，對上一次連跌2日是1月7日。

道指曾升最多0.41%，是1月21日後最大升幅，當日升幅為1.29%。高見44208.34點，是2024年12月12日44208.6點後最高。收市報44156.73點，是2024年12月10日後收市新高，當日報44247.83點。連升3日，累計升1003.6點，對上一次連升3日是1月15日。第1日陰燭。

標指曾升最多0.85%，是1月21日後最大升幅，當日升幅為0.91%。高見6100.81點，創上市新高。收市報6086.37點，是2024年12月6日後收市新高，當日報6090.27點。連升3日，累計升149.03點，對上一次連升3日是1月15日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月24日。

納指曾升最多1.58%，是1月17日後最大升幅，當日升幅為1.92%。高見20068.52點，是2024年12月26日20070.08點後最高。收市報20009.34點，是2024年12月26日後收市新高，當日報20020.36點。連升3日，累計升671.05點，對上一次連升3日是2024年12月24日。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月6日。

其他報道

北水增持南方恆生科技 減持盈富