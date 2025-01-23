個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR升0.04%，折合報383.5元；阿里巴巴（9988）升1.19%，折合報84.09元；美團（3690）跌1.96%，折合報153.59元；匯控（0005）跌1.12%，折合報79.28元；建行（0939）跌0.31%，折合報6.09元。

道期現升0.002%；標期現跌0.04%；納期現跌0.14%。日本東證指數現升0.15%；韓國KOSPI指數現跌0.76%；澳洲S&P/ASX 200 指數現跌0.37%。

VIX指數隔晚升0.26%或0.04點，報15.1點。

紐油現跌0.25%或0.18美元，報75.25美元；布油現跌0.36%或0.29美元，報79美元；金價現跌0.07%或2.12美元，報2754.36美元；LME 銅期貨隔晚跌0.65%或61美元，報9223.5美元。比特幣現跌0.7%或730.41美元，報103340.95美元；美國10年期債息現跌0.04%或0.002厘，報4.6089厘。

今日焦點股份可留意：

天成控股（2110）最快今公布業績。

瀛晟科學（0209）發新股淨集資120萬元用於應付出糧、租金。

OSL集團（0863）盈喜料去年扭虧，賺最多5200萬元。

億都（0259）派特別息每股1.8元共涉值16.79億元，上市以來最高派息。

復星醫藥（2196）通過半年內回購不超過5%H股。

百勝中國（9987）考慮派發季度股息。

太平洋保險（2601）料去年多賺最多七成至463億人幣。

復宏漢霖（2196）因H股投票逾一成反對票致私有化失效。

中海油（0883）：將保持穩定資本支出，適時回購股份。中海油：今年資本支出1250億至1350億人幣，淨產量逾7.6億桶油當量。

中國平安（2318）旗下平安銀行向榆林化學發放23億人幣貸款，累計已達34.4億人幣。

平安資管增持工行（1398）。

周大福（1929）上季零售值跌14.2%，內地同店跌16.1%。

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