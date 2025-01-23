公司指，第四季於香港地面免費電視頻道的收視率繼續保持領先地位，翡翠台、24小時無綫新聞台及其他頻道的收視率合計達到81%的市場份額，第三季為77%，去年第四季為80%。

公司指，隨著更多大型企業廣告客戶持續回歸到公司的電視平台，預計廣告收入在2025年將進一步增長。一個正面的指標是客戶對公司的「早鳥」活動的反應，客戶可以以優惠價格預先承諾在2025年購買電視平台上的廣告套餐。於本季度內，獲得的這類承諾的金額較2024年「早鳥」活動相比錄得雙位數的百分比增長。由於這類預先承諾佔該年總廣告收入的重要部分，2025年「早鳥」活動成績是對2025年廣告收入前景的一個正面指標。

另外，今年1月1日起，開始銷售在廣東省播出的無綫電視翡翠台和明珠台頻道的廣告位，預計在2025年的廣告收入也將從這一個新舉措中受益。

OTT串流業務方面，所有服務層級的平均每月活躍用戶人數(MAU)維持約200萬。由於本季度內推出了一些吸引新觀眾的措施，高端myTV Gold訂戶相比第三季及去年第四季分別增加9%和6%。

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