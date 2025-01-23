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恒指高開102點 50天線跌穿100天線 科指升0.7%

恒指今早高開102點或0.52%，報19881點，大市成交金額18億元；國指今早高開43點或0.62%，報7221點。恒生科技指數開市報4615點，升0.74%。上升股份比例為10.43%，下跌為2.44%，無升跌為87.11%。

藍籌49隻升，11隻下跌，23隻無升跌。中芯國際（0981）升2.14%，報43元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌1.41%，報52.55元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股23隻升，6隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是中芯國際（0981）開市報43元，升2.14%；跌幅最大的是小鵬（9868）開市報57.2元，跌1.12%。

恒指50天線(19680.35點)跌穿100天線(19686.36點)。科指續高於10天線(4458.01點)。

獅騰控股（2562）訂意向書 擬收購內地公司。無成交，報24.8元。

電視廣播（0511）：全年廣告收入雙位數增長 去年度下半年將實現淨利潤。開市報3.15元，升2.61%。

天成控股（2110）最快今公布業績。無成交，報0.11元。

瀛晟科學（0209）發新股淨集資120萬元用於應付出糧、租金。無成交，報0.173元。

OSL集團（0863）盈喜料去年扭虧，賺最多5200萬元。開市報7.82元，升2.49%。

億都（0259）派特別息每股1.8元共涉值16.79億元，上市以來最高派息。開市報3.71元，升3.34%。

復星醫藥（2196）通過半年內回購不超過5%H股。開市報13.2元，升1.23%。

百勝中國（9987）考慮派發季度股息。開市報347.8元，升0.58%。

太平洋保險（2601）料去年多賺最多七成至463億人幣。開市報22.6元，升1.12%。

復宏漢霖（2196）因H股投票逾一成反對票致私有化失效。開市報13.2元，升1.23%。

中海油（0883）：將保持穩定資本支出，適時回購股份。中海油：今年資本支出1250億至1350億人幣，淨產量逾7.6億桶油當量。開市報18.78元，升0.21%。

中國平安（2318）旗下平安銀行向榆林化學發放23億人幣貸款，累計已達34.4億人幣。開市報42.5元，升1.31%。

平安資管增持工行（1398）。開市報5元，升0.4%。

周大福（1929）上季零售值跌14.2%，內地同店跌16.1%。開市報6.76元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，國華（0370）創52周高，見0.405元，開市報0.405元，升2.53%；重慶農村商業銀行（3618）創52周高，見4.75元，開市報4.75元，升1.06%；硅鑫集團（8349）創52周高，見2.78元，開市報2.78元，升14.88%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，升14.61%；ＧＸ自動駕駛電車（2849）無成交，報47.08元；ＡＧＸ亞洲創新者（3051）無成交，報35.16元；ＡＧＸ中國創新者（3058）無成交，報28元；ＧＸ中國遊戲娛樂（3117）無成交，報30.04元；ＧＸ中國電商物流（3124）無成交，報41.9元；Ａ嘉實生活科技（3155）無成交，報46.58元；南方智能駕駛（3162）無成交，報4.886元；南方雲計算ＥＴＦ（3194）無成交，報16.6元；海通滬深三百－Ｒ（82843）無成交，報11.31元。

破底股方面

創52周低，粵海置地（0124）低見0.144元，開市報0.144元，跌9.43。

異動股

上升異動股，包括，哈爾濱電氣（1133）開市報2.92元，升14.96%；硅鑫集團（8349）創52周高，見2.78元，開市報2.78元，升14.88%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見0.51元，開市報0.51元，升14.61%；朗華國際集團（8026）開市報0.395元，升14.49%；RAFFLESINTERIOR（1376）開市報0.113元，升14.14%；正大企業國際（3839）開市報1.68元，升12%；連成科技集團（8635）開市報0.237元，升11.27%；恒盛地產（0845）開市報0.011元，升10%；從玉智農（0875）開市報1.22元，升8.93%；榮陽實業（2078）開市報0.145元，升8.21%；眾誠能源（2337）開市報1.58元，升7.48%。

下跌異動股，包括，復宏漢霖（2696）開市報15.3元，跌10.53%；粤海置地（0124）見52周低0.144元，開市報0.144元，跌9.43%；萬國數據－ＳＷ（9698）開市報19.96元，跌9.07%；中民控股（0681）開市報0.021元，跌8.7%；志道國際（1220）開市報0.092元，跌5.15%；嬴集團（0397）開市報0.08元，跌4.76%；宏信建發（9930）開市報1.24元，跌3.88%；卓悅控股（0653）開市報0.204元，跌2.86%；鐵建裝備（1786）開市報0.73元，跌2.67%。

 

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