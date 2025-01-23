恒指今早高開102點或0.52%，報19881點，大市成交金額18億元；國指今早高開43點或0.62%，報7221點。恒生科技指數開市報4615點，升0.74%。上升股份比例為10.43%，下跌為2.44%，無升跌為87.11%。