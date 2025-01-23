陳茂波出席了世界經濟論壇領導人非正式午餐會議，與其他出席的70多位政商界領袖，一同探討全球各地應如何防範國際上出現不合作的新常態。

陳茂波其後與世界經濟論壇創辦人及執行主席施瓦布教授會面。他向施瓦布表示，香港特區政府和相關機構重視參與年會，一方面可向全球的政商界領袖介紹香港最新的經濟和社會發展情況，以及在「一國兩制」下的獨特優勢，另一方面藉此掌握更多國際新趨勢，並與不同的經濟體和界別的代表交流看法和提出香港的觀點。陳茂波表示，願意與世界經濟論壇繼續加強在綠色轉型、金融服務發展、城市管理等不同領域的合作。

此外，陳茂波昨日分別與卡塔爾財政部長Ali bin Ahmed Al-Kuwari以及瑞士聯邦財政部國際金融事務國務秘書Daniela Stoffel會面，除了就環球經濟和金融的最新情況交換意見外，亦討論如何進一步加強香港與兩地在商貿、金融服務和基建等範疇的合作。

陳茂波之後與美國加密貨幣交易平台上市企業Coinbase的負責人員會面，了解其業務發展的最新方向，以及就全球數字資產的發展和規管政策交換意見。他亦與瑞士再保險的高級管理層會晤，介紹了香港在強化作為國際風險管理中心的工作，包括推動巨災債券等創新產品的發展。

陳茂波表示，香港會繼續積極推動更多參與大型基礎設施、投資項目的各地企業，進一步利用香港進行全方位風險管理，以及爭取更多海內外企業在港設立專屬自保公司。

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