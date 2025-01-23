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吳清：未來三年公募基金A股流通市值年增至少10% 新增保費30%投資A股

中證監主席吳清在國新辦記者會上表示，《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》明確未來三年公募基金持有A股流通市值每年至少增長10%。商業保險資金，力求大型國營保險公司自2025年起每年新增保費的30%用於投資A股。

吳清表示，將穩步提升中長期基金的A股投資比例、引導基金公司將每年利潤的約定比例自購旗下的權益類基金。

吳清表示，2025年第二批保險資金長期股票投資試辦將在2025年上半年落地，資金規模將不低於1000億元。

吳清表示，進一步穩定降低公募基金的綜合費率，2025年也將進一步降低基金銷售費用，預計每年合計為投資者節省約450億元的費用。

吳清表示，中證監將不斷提高上市公司資訊揭露質量，多措並舉做強活躍併購重組市場，上市公司也要增強主動回報投資者的意識，透過現金分紅，回購增持等提高自身吸引力，為市場提供更多優質標的。

吳清表示，在資產端將增強基本建設，並著力推動上市公司品質與投資價值。去年制定了上市公司的市值管理規則，回購增持、分紅等政策，去年全年上市公司分紅有2.4萬億元，多次分紅企業不少，有條件的企業9成實現了分紅，預計會有超過310家公司在農曆新年前分紅。

吳清表示，將推出更多適合投資人需求的產品，加大中低波動性產品的創新力度，實現浮動費率產品試辦。加速推動指數化基金投資發展，制定促進指數化基金高品質發展行動方案，實施股票產品的快速註冊，強化評價引導，提高權益類基金規模佔比及長期績效等指標在評量當中的權重，引導基金公司將每年利潤的一定比例來自購自己旗下的權益基金。

吳清表示，證監會始終堅持市場化、法治化、國際化的改革方向，堅持改革和開放相統一，為國際投資者進一步打造良好的投資環境，支持各類外資參與A股市場，對外開放的大門只會越開越大。

財政部副部長廖岷表示，下一步將按《關於推動中長期資金入市工作的實施方案》要求，進一步推動保險資金的入市，對國有商業保險公司長周期的考核制度進行修訂。主要考量一是提高經營效益類指標裡面的長周期考核權重，如淨資產收益率的長周期指標考核權重調整至不低於60%，增加更多長資金入市，考核周期更加適配長周期資金投資的周期；二是實施國有資本保值增值指標的長周期考核，實現所有者權益穩定增長和國有資本的保值增值；三是推動國營商業保險公司提高投資管理能力。

金融監理總局副局長肖遠企表示，第二批保險資金長期股票投資試辦規模1,000億元，農曆新年前核准500億元投資股市。

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