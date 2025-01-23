港元拆息全線向下。與樓按相關的一個月HIBOR連跌3日，跌9.86點子至3.78387%，是2024年9月23日後最低，當日報3.73935%。對上一次連跌3日是1月10日，當日拆息報4.09429%。
港元現報7.7891元貶值6點子，曾貶值最多6點子，報7.7891元，亦曾升值最多25點子，報7.786元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為446.37億元，較再上一日減3.53億元，總結餘是2024年9月24日後最低。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增11.4億元，至總數6149.85億元，是2024年2月9日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR跌0.5點子至2.8%，是1月17日後最低；1星期HIBOR跌9.19點子至3.77708%，是1月21日後最低；2星期HIBOR跌15.78點子至3.7422%，是2024年9月23日後最低。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌1.68點子至3.86637%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌1.7點子至3.95%，是2024年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌1.7點子至3.95%，是2024年9月23日後最低。
美元指數現報108.282升值0.115點或0.11%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.30483%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4021%，終止單日收窄，利差是2024年11月26日後最闊，當日差距為-0.4076%。
對上一次終止單日收窄，是2025年1月08日，當日利差報-0.1249%。
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