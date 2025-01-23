恒指今早高開102點，高位升265點，低位升5點，高低波幅260點。上升股份比例為26.55%，下跌為25.12%，無升跌為48.32%。

恒指半日升47點或0.24%，報19826點，大市成交金額745億元；國指升32點或0.45%，報7209點。恒生科技指數收報4585點，升0.1%。

藍籌股成交金額309億元，佔大市成交41.47%；科指成份股成交金額180.43億元，佔大市成交24.21%；國指成份股成交金額277.12億元，佔大市成交37.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.41億元人民幣，相當於約0.44億港元，佔大市成交的0.06%。

窩輪及牛熊證成交金額減少4.69%，至89.86億元，佔大市成交12.05%。牛熊證成交金額53.51億元，增加4.12%；窩輪成交金額36.34億元，減少15.25%。

藍籌40隻升，40隻下跌，3隻無升跌。中國人壽（2628）升3.65%，收報14.2元，是升幅最大的藍籌，萬洲（0288）跌2.94%，收報6.28元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股17隻升，12隻下跌，1隻無升跌。升幅最大的是華虹半導體（1347）收報24.6元，升4.68%；跌幅最大的是小鵬（9868）收報56.45元，跌2.42%。

恒指50天線(19679.25點)跌穿100天線(19685.81點)。科指續高於10天線(4455.08點)。

北水南下合計淨流入11.48億元，較上日減少72.48%，連續第25日流入，累計流入1720.6億元，對上一次連續25日淨流入是2024年6月20日。北水本月累計流入1156.23億元，按月增加21.14%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

內地引導中長期資金加大入市力度。

內險股

新華保險（1336）收報24.25元，升2.97%。

眾安在綫（6060）收報11.42元，升1.78%。

中國再保險（1508）收報0.8元，升1.27%。

中國人壽（2628）收報14.2元，升3.65%。

中國平安（2318）收報43.1元，升2.74%。

中國太平（0966）收報11.02元，升2.04%。

中國太保（2601）收報23.1元，升3.36%。

中國財險（2328）收報12.52元，升2.45%。

人保集團（1339）收報3.92元，升5.66%。

中資券商

中金（3908）收報13.06元，升2.67%。

海通證券（6837）收報6.49元，升1.09%。

中信証券（6030）收報21.45元，升2.63%。

華泰證券（6886）收報13.06元，升3.16%。

中國銀河（6881）收報7.03元，升2.78%。

光大證券（6178）收報7.58元，升2.43%。

招商證券（6099）收報14.76元，升3.36%。

廣發証券（1776）收報10.58元，升1.54%。

國泰君安（2611）收報10.76元，升1.7%。

內銀股

建行（0939）收報6.19元，升1.81%。

農行（1288）收報4.21元，升1.45%。

工行（1398）收報5.1元，升2.41%。

郵儲行（1658）收報4.67元，升2.86%。

交行（3328）收報6.08元，升1.16%。

招行（3968）收報41.35元，升0.85%。

中行（3988）收報3.95元，升1.54%。

獅騰控股（2562）訂意向書 擬收購內地公司。收報27.8元，升12.1%。

電視廣播（0511）：全年廣告收入雙位數增長 去年度下半年將實現淨利潤。收報3.09元，升0.65%。

天成控股（2110）最快今公布業績。收報0.11元，無升跌。

瀛晟科學（0209）發新股淨集資120萬元用於應付出糧、租金。收報0.173元，無升跌。

OSL集團（0863）盈喜料去年扭虧，賺最多5200萬元。收報7.97元，升4.46%。

億都（0259）派特別息每股1.8元共涉值16.79億元，上市以來最高派息。收報3.72元，升3.62%。

復星醫藥（2196）通過半年內回購不超過5%H股。收報13.24元，升1.53%。

百勝中國（9987）考慮派發季度股息。收報346.2元，升0.12%。

太平洋保險（2601）料去年多賺最多七成至463億人幣。收報23.1元，升3.36%。

復宏漢霖（2196）因H股投票逾一成反對票致私有化失效。收報13.24元，升1.53%。

中海油（0883）：將保持穩定資本支出，適時回購股份。中海油：今年資本支出1250億至1350億人幣，淨產量逾7.6億桶油當量。收報18.6元，跌0.75%。

中國平安（2318）旗下平安銀行向榆林化學發放23億人幣貸款，累計已達34.4億人幣。收報43.1元，升2.74%。

平安資管增持工行（1398）。收報5.1元，升2.41%。

周大福（1929）上季零售值跌14.2%，內地同店跌16.1%。收報6.76元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.55元，收報5.46元，跌1.09%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新高，見9.7元，收報9.7元，升0.52%；國富氫能（2582）創上市新高，見139.4元，收報136.3元，跌1.66%；毛戈平（1318）創上市新高，見71.4元，收報70.25元，升3.31%；重塑能源（2570）創上市新高，見237.2元，收報233元，升2.73%；英諾賽科（2577）創上市新高，見43.8元，收報42.25元，升1.08%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.65元，收報1145元，升0.09%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見21.76元，收報21.04元，升1.45%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.8元，收報1107.75元，升0.01%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1056.5元，收報1056.5元，升0.19%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1084.95元，收報1084.7元，升0.02%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.18元，收報2.01元，跌4.29%；國華（0370）創52周高，見0.495元，收報0.435元，升10.13%；中視金橋（0623）創52周高，見1.68元，收報1.66元，無升跌；京東方精電（0710）創52周高，見7.2元，收報7.18元，升3.16%；中興通訊（0763）創52周高，見29.65元，收報28.85元，升2.67%；道和環球（0915）創52周高，見0.22元，收報0.175元，跌3.85%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見44元，收報42.8元，升1.66%。

破底股方面

10隻股份創上市新低，其中十隻包括，天利控股集團（0117）低見0.15元，收報0.15元，跌11.24%；資本界金控（0204）低見0.05元，收報0.066元，跌37.74%；清晰醫療（1406）低見0.345元，收報0.37元，跌10.84%；碧桂園（2007）低見0.41元，收報0.42元，跌13.4%；鳳凰衛視（2008）低見1.15元，收報1.15元，跌8%；天長集團（2182）低見0.27元，收報0.27元，跌12.9%；科笛－Ｂ（2487）低見4.08元，收報4.11元，跌1.2%；匯通達網絡（9878）低見14.1元，收報14.16元，跌0.98%；華和控股（9938）低見0.064元，收報0.064元，跌12.33%；力天影業（9958）低見0.093元，收報0.097元，跌3%。

31隻股份創52周低，其中十隻包括，INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.1元，無升跌；遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.8元，跌0.51%；信和置業（0083）低見7.46元，收報7.48元，跌0.93%；粵海置地（0124）低見0.144元，收報0.151元，跌5.03%；中國星集團（0326）低見0.4元，收報0.415元，跌1.19%；經濟日報集團（0423）低見0.74元，收報0.76元，升2.7%；鴻興印刷集團（0450）低見0.95元，收報0.96元，跌2.04%；從玉智農（0875）低見1元，收報1.05元，跌6.25%；富士高實業（0927）低見0.63元，收報0.63元，跌3.08%。

異動股

上升異動股，包括，佳辰控股（1937）收報0.31元，升34.78%；高科橋（9963）收報0.415元，升29.69%；哈爾濱電氣（1133）創52周高，見3.25元，收報3.22元，升26.77%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見1.1元，收報0.56元，升25.84%；華康生物醫學（8622）收報0.32元，升25.49%；駿高控股（8035）收報0.085元，升23.19%；洲際航天科技（1725）收報0.86元，升22.86%；匯成國際控股（1146）收報0.091元，升21.33%；冠均國際控股（1629）收報0.14元，升20.69%；中國智能科技（0464）收報0.355元，升20.34%；惠陶集團（8238）收報0.435元，升19.18%。

下跌異動股，包括，資本界金控（0204）創上市新低，見0.05元，收報0.066元，跌37.74%；恒嘉融資租賃（0379）收報0.095元，跌34.93%；浙江永安（8211）收報0.036元，跌18.18%；盛良物流（8292）收報0.06元，跌16.67%；聲揚集團（8163）收報0.053元，跌14.52%；碧桂園（2007）創上市新低，見0.41元，收報0.42元，跌13.4%；卓悅控股（0653）收報0.182元，跌13.33%；天長集團（2182）創上市新低，見0.27元，收報0.27元，跌12.9%。

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