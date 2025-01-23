澳新銀行認為，聯儲局1月26日至27日的議息會議將會維持息口不變，關注三月會議會否續暫緩減息。特朗普的關稅政策或影響通脹前景，需時觀察。但另一方面，不認為移民政策會對未來勞動力供應增長構成系統性威脅，認為，勞動市場正繼續重新平衡，支持價格穩定。
澳新認為，今年美國經濟、就業增長強勁，通脹放緩情況亦見減慢，因此並沒有需要再減息。另一方面，美國潛在的貿易及關稅政策、政府效率提升、能源政策改變等，均對經濟及通脹有影響，認為這些因素會影響聯儲局決策。相信聯儲局需要數月時間，去評估息口走勢。
澳新指，特朗普2.0時代，與各國的貿易協議，和美國勞動力構成存在許多不確定性。聯儲局已明確表示已進入寬鬆的新階段，並將謹慎地採取進一步減息措施。
澳新指，將關注通脹數據和政策公告，以判斷1月的息口不變是短暫，還是更長的不變。同時亦將密切關注未來幾周的關稅政策。初步評估是，新政府的政策不會為經濟帶來巨大的供給面負面衝擊。
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