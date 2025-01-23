據本報取得國泰（0293）的內部電郵顯示，行政總裁林紹波表示2024年度的利潤分享計劃（PSS）將於3月中旬與2024年度業績一起公布。但過去一年，由於團隊規模顯著增長，因此利潤分享的資金池將需要分配給更多的人。不過，他向員工稱今年將分配至少4周的合資格薪金。
他提到，集團在已有的堅實基礎上將在今年朝著成為全球最傑出服務品牌之一的願景邁進，並因員工努力將助力集團在2025年創造歷史性的第三個強勁表現年度。
此外，他稱集團四大業務板塊，包括國泰航空、國泰貨運、國泰生活及香港快運，已制定出穩健的計劃，致力於成為各自領域的最佳，服務顧客並帶來不錯的盈利。下周國泰城的 Recruitment Centre 區域將推出一個特別的體驗展示，了解其四大業務板塊的最新動態。
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