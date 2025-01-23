他提到，集團在已有的堅實基礎上將在今年朝著成為全球最傑出服務品牌之一的願景邁進，並因員工努力將助力集團在2025年創造歷史性的第三個強勁表現年度。

此外，他稱集團四大業務板塊，包括國泰航空、國泰貨運、國泰生活及香港快運，已制定出穩健的計劃，致力於成為各自領域的最佳，服務顧客並帶來不錯的盈利。下周國泰城的 Recruitment Centre 區域將推出一個特別的體驗展示，了解其四大業務板塊的最新動態。

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