綜合營商行業指數11個行業中，僅「地產業」輕微上升，其餘10個行業指數均下跌，當中「製造業」、「運輸、倉庫及速遞服務業」、「建造業」、「住宿及膳食服務業」，以及「進出口貿易及批發業」，錄得較大跌幅。

而五大分項指數中三項呈跌，包括「環球經濟」、「盈利表現」及「營業狀況」，而「招聘意向」及「投資意向」分項指數輕微上升，並於過去兩年徘徊在50中性水平線附近、表現較為平穩。

專題調查顯示，38%中小企表示營業信心受美國總統換屆影響，其中62%因為美國可能對進口商品徵收新關稅，59%因為經濟環境改變。

面對未來潛在改變的營商環境，71%受訪中小企表示，會有不同部署應對潛在風險，包括發掘更多不同供應商、提升員工知識和技能以及開拓新市場。

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