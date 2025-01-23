中證監主席吳清今早表示，2025年第二批保險資金長期股票投資試點規模將不低於1000億元。彭博社報道 Allspring Global Investments投資組合經理Gary Tan稱，「這對A股市場來說是漸進式利好，但無法一下改變大局」，「我們一直在估值合理時有選擇地自下而上增持中國股票，而不是尋找事件催化劑，因為中國需要時間來解決經濟中的根本問題」。

內銀內險券商股全日保持上升。中芯國際（0981）創52周高，見44元，收報39.05元，跌7.24%。

恒指曾高見20044.06點，創兩日高，收市倒跌，並重回20000點之下。港股三大指數連跌第二日，齊見近一周低。跌市成交增9.7%，北水流入亦曾29%，見近一周最多。恒指50天線(19676.74點)跌穿100天線(19684.55點)，指數曾跌穿50天及100天線。

恒指今早高開102點，高位升265點，低位跌133點，高低波幅399點。上升股份比例為29.11%，下跌為33.4%，無升跌為37.47%。

恒指收市跌78點或0.4%，報19700點，大市成交金額1485億元，較上日增加9.75%，是1月20日1613.76億元成交後最多；國指跌12點或0.18%，報7164點。恒生科技指數收報4515點，跌1.43%。

藍籌股成交金額681.71億元，佔大市成交45.9%；科指成份股成交金額413.96億元，佔大市成交27.87%；國指成份股成交金額611.72億元，佔大市成交41.19%。

24隻雙櫃台股，總成交0.58億元人民幣，相當於約0.62億港元，佔大市成交的0.04%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.86%，至109.24億元，佔大市成交7.35%。牛熊證成交金額68.58億元，增加33.43%；窩輪成交金額40.66億元，減少5.18%。

藍籌20隻升，60隻下跌，3隻無升跌。建行（0939）升2.63%，收報6.24元，是升幅最大的藍籌，中芯國際（0981）跌7.24%，收報39.05元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股12隻升，18隻下跌。升幅最大的是商湯（0020）收報1.43元，升1.42%；跌幅最大的是中芯國際（0981）創52周高，見44元，收報39.05元，跌7.24%。

恒指50天線(19676.74點)跌穿100天線(19684.55點)，指數曾跌穿50天及100天線。科指下試10天線(4448.06點)。

北水南下合計淨流入54.03億元，較上日增加29.53%，淨流入金額是1月17日83.24億元後最多。連續第25日流入，累計流入1763.15億元，對上一次連續25日淨流入是2024年6月20日。北水本月累計流入1198.78億元，按月增加25.59%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾跌最多0.68%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為1.86%。低見19644.83點，是1月17日19423.7點後最低。今日收市報19700.56點，是1月17日後收市新低，當日報19584.06點。連跌2日，累計跌405.99點，對上一次連跌2日是1月7日。連續第3日陰燭，對上一次連續第3日陰燭是1月8日。

科指曾跌最多1.85%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.84%。低見4496.56點，是1月17日4392.29點後最低。收市報4515.48點，是1月17日後收市新低，當日報4479.19點。連跌2日，累計跌178.24點，對上一次連跌2日是1月13日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月13日。

國指曾跌最多0.52%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為2.18%。低見7140.14點，是1月17日7045.41點後最低。今日收市報7164.22點，是1月17日後收市新低，當日報7108.81點。連跌2日，累計跌156.66點，對上一次連跌2日是1月7日。連續第2日陰燭，對上一次連續第2日陰燭是1月7日。

午後消息股表現

傳騰訊（0700）簡化遊戲業務架構。收報381.2元，跌0.57%。

國泰（0293）：網上預辦登機及訂票系統已恢復正常。HK Express4月3日起復飛越南芽莊。收報10.52元，升0.19%。

今早及隔晚消息股表現

小米（1810）：受惠補貼 手機日銷量增3倍。收報34.5元，跌2.27%。

內地引導中長期資金加大入市力度。

內險股

新華保險（1336）收報24元，升1.91%。

眾安在綫（6060）收報11.3元，升0.71%。

中國再保險（1508）收報0.81元，升2.53%。

中國人壽（2628）收報14.04元，升2.48%。

中國平安（2318）收報42.75元，升1.91%。

中國太平（0966）收報10.94元，升1.3%。

中國太保（2601）收報23元，升2.91%。

中國財險（2328）收報12.52元，升2.45%。

人保集團（1339）收報3.91元，升5.39%。

中資券商

中金（3908）收報12.98元，升2.04%。

海通證券（6837）收報6.46元，升0.62%。

中信証券（6030）收報21.2元，升1.44%。

華泰證券（6886）收報12.94元，升2.21%。

中國銀河（6881）收報7.01元，升2.49%。

光大證券（6178）收報7.51元，升1.49%。

招商證券（6099）收報14.5元，升1.54%。

廣發証券（1776）收報10.54元，升1.15%。

國泰君安（2611）收報10.7元，升1.13%。

內銀股

建行（0939）收報6.24元，升2.63%。

農行（1288）收報4.23元，升1.93%。

工行（1398）收報5.11元，升2.61%。

郵儲行（1658）收報4.67元，升2.86%。

交行（3328）收報6.1元，升1.5%。

招行（3968）收報41.2元，升0.49%。

中行（3988）收報3.96元，升1.8%。

獅騰控股（2562）訂意向書 擬收購內地公司。收報26.7元，升7.66%。

電視廣播（0511）：全年廣告收入雙位數增長 去年度下半年將實現淨利潤。收報3.07元，無升跌。

天成控股（2110）最快今公布業績。收報0.11元，無升跌。

瀛晟科學（0209）發新股淨集資120萬元用於應付出糧、租金。收報0.173元，無升跌。

OSL集團（0863）盈喜料去年扭虧，賺最多5200萬元。收報8.33元，升9.17%。

億都（0259）派特別息每股1.8元共涉值16.79億元，上市以來最高派息。收報3.65元，升1.67%。

復星醫藥（2196）通過半年內回購不超過5%H股。收報13.16元，升0.92%。

百勝中國（9987）考慮派發季度股息。收報344.2元，跌0.46%。

太平洋保險（2601）料去年多賺最多七成至463億人幣。收報23元，升2.91%。

復宏漢霖（2196）因H股投票逾一成反對票致私有化失效。收報13.16元，升0.92%。

中海油（0883）：將保持穩定資本支出，適時回購股份。中海油：今年資本支出1250億至1350億人幣，淨產量逾7.6億桶油當量。收報18.62元，跌0.64%。

中國平安（2318）旗下平安銀行向榆林化學發放23億人幣貸款，累計已達34.4億人幣。收報42.75元，升1.91%。

平安資管增持工行（1398）。收報5.11元，升2.61%。

周大福（1929）上季零售值跌14.2%，內地同店跌16.1%。收報6.76元，無升跌。

破頂股表現

破頂股包括，德林國際（1126）創上市新高，見5.55元，收報5.46元，跌1.09%；眾淼控股（1471）創上市新高，見13.86元，收報13.78元，升14.64%；泓基集團（2535）創上市新高，見0.95元，收報0.6元，跌1.64%；AQUILA ACQ-Z（7836）創上市新高，見9.8元，收報9.8元，升1.55%；國富氫能（2582）創上市新高，見139.4元，收報131.9元，跌4.83%；毛戈平（1318）創上市新高，見71.4元，收報68.1元，升0.15%；重塑能源（2570）創上市新高，見237.2元，收報223元，跌1.68%；英諾賽科（2577）創上市新高，見43.8元，收報41.15元，跌1.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.65元，收報1145.6元，升0.14%；Ａ潘渡招商創新（3056）創上市新高，見21.76元，收報20.86元，升0.58%；Ａ中金港元（3071）創上市新高，見1108.8元，收報1106.85元，跌0.07%；ＡＧＸ美元（3137）創上市新高，見1057.1元，收報1057.1元，升0.25%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.15元，收報1085.15元，升0.06%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8430元，收報8430元，升0.05%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1083.25元，收報1083.25元，升0.04%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052.7元，收報1052.7元，升0.02%；中聯發展控股（0264）創52周高，見2.18元，收報2.1元，無升跌；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.78元，收報1.77元，升1.14%；國華（0370）創52周高，見0.495元，收報0.435元，升10.13%；中國智能科技（0464）創52周高，見0.73元，收報0.66元，升123.73%；中視金橋（0623）創52周高，見1.71元，收報1.68元，升1.2%；京東方精電（0710）創52周高，見7.2元，收報7元，升0.57%；中興通訊（0763）創52周高，見29.65元，收報27.1元，跌3.56%。

破頂指數成份股包括，中芯國際（0981）創52周高，見44元，收報39.05元，跌7.24%。

破底股方面

21隻股份創上市新低，其中十隻包括，天利控股集團（0117）低見0.136元，收報0.146元，跌13.61%；資本界金控（0204）低見0.05元，收報0.079元，跌25.47%；帝王國際投資（0928）低見0.035元，收報0.039元，跌4.88%；時富投資（1049）低見0.49元，收報0.49元，跌2%；清晰醫療（1406）低見0.345元，收報0.41元，跌1.2%；培力農本方（1498）低見0.49元，收報0.49元，跌7.55%；德視佳（1846）低見3.25元，收報3.25元，跌2.4%；碧桂園（2007）低見0.41元，收報0.415元，跌14.43%；鳳凰衛視（2008）低見1.15元，收報1.23元，跌1.6%；天長集團（2182）低見0.27元，收報0.28元，跌9.68%。

35隻股份創52周低，其中十隻包括，澳優（1717）低見1.8元，收報1.9元，跌1.04%；INTL GENIUS（0033）低見2元，收報2.12元，升0.95%；遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.88元，跌1.12%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.8元，跌0.51%；美麗華酒店（0071）低見8.75元，收報8.8元，跌1.23%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；信和置業（0083）低見7.45元，收報7.45元，跌1.32%；粵海置地（0124）低見0.144元，收報0.146元，跌8.18%；順豪物業（0219）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.68元，收報0.7元，跌6.67%。

異動股

上升異動股，包括，中國智能科技（0464）創52周高，見0.73元，收報0.66元，升123.73%；聚利寶控股（8527）收報0.34元，升54.55%；恆偉集團控股（8219）收報0.16元，升35.59%；MINDTELL TECH（8611）創52周高，見1.1元，收報0.59元，升32.58%；佳辰控股（1937）收報0.3元，升30.43%；基石控股（1592）收報0.04元，升29.03%；高科橋（9963）收報0.41元，升28.13%；佳兆業健康（0876）收報0.028元，升27.27%；冠均國際控股（1629）收報0.147元，升26.72%；陸慶娛樂（8052）收報0.049元，升25.64%。

下跌異動股，包括，恒嘉融資租賃（0379）收報0.097元，跌33.56%；資本界金控（0204）創上市新低，見0.05元，收報0.079元，跌25.47%；卓悅控股（0653）收報0.171元，跌18.57%；中木國際（1822）收報0.33元，跌18.52%；聲揚集團（8163）收報0.051元，跌17.74%；光尚文化控股（8082）收報0.026元，跌16.13%；浙江永安（8211）收報0.037元，跌15.91%；碧桂園（2007）創上市新低，見0.41元，收報0.415元，跌14.43%；杰地集團（8313）創上市新低，見0.018元，收報0.019元，跌13.64%。

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