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DAF將於3月26日至30日在西九大草坪舉行

作為亞洲最先進的數字與當代藝術博覽會，數字藝術博覽會（DAF）今日宣布，將於2025年3月26日至30日在香港西九文化區藝術公園的大草坪盛大舉行，展會地點位於M+博物館與故宮博物館之間，背靠維多利亞港，進一步鞏固了香港作為亞洲頂級藝術與文化中心的地位。

數字藝術博覽會（DAF）總監歐凱怡指，數字藝術博覽會已成功確立其作為亞洲最先進平台的地位，將文化創新與區塊鏈技術完美融合。數碼藝術的創新發展，早已超越區塊鏈技術的框架，在當代文化藝術領域中煥發出璀璨光芒。今次不僅吸引了嫻熟科技的藝術藏家，更讓傳統藝術愛好者、文化機構及新生代藝術愛好者趨之若鶩。憑藉凝聚超過37,000國際藏家的深厚根基，見證了數碼藝術打破傳統藩籬，為藝術家開創嶄新天地，讓創作靈感不受束縛，同時觸及更廣闊的欣賞群眾。香港得天獨厚的藝術氛圍與日臻完善的文化底蘊，正好為2025年數碼藝術展提供理想舞台，展現科技如何昇華為藝術表達的瑰麗媒介，超越純粹交易工具的想像。

主展覽空間將於3月26日至30日開放，呈現六個精心策劃的展區。其中，數位及當代藝術區(The Prestige Digital & Contemporary zone)將展出超過20個知名藝術項目，並匯聚包括享譽全球的藝術家Krista Kim、中國新媒體藝術家程然、土耳其數碼藝術家Refik Anadol在內超過50位國際藝術家作品。此外，LG 亦將於香港首度展示全球首部透明真無線4K OLED電視 LG SIGNATURE OLED T。

星展銀行（香港）有限公司董事總經理兼北亞洲區私人銀行業務總監吳淑燕指，非常高興與數字藝術博覽會合作，於香港這個創新與創意並存的全球樞紐舉辦這項盛事。星展深知藝術與科技的交匯對社會發展的影響力和重要性，因此藉著與數字藝術博覽會合作，攜手突破創意界限，重新定義這個文化之都的藝術格局，並賦能有遠見的藝術家和收藏家，共同塑造藝術的未來」。

藝術家Matteo Massevery創作了一件壯觀的「夜之花園」(Night Garden)裝置，將光影與音樂融入沉浸式藝術體驗區(Immersive Art Experience zone)。

自成立以來，數字藝術博覽會（DAF）已累積創造超過1,000萬美元的收入，促成拍賣銷售5,000萬美元，並建立了一個由超過45,000 Web3藝術收藏家組成的社群。博覽會成功售出850多件數字藝術作品，並通過多種媒體渠道實現了超過2億的曝光量。

 

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