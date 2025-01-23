在更廣的層面去看，一旦新世界出現潛在違約，會有較大的影響，原因是在眾內房公司中，萬科最多被視為其中一個最後出事，但是新世界一出問題，恐對香港樓市如同打開「潘朵拉盒子」。直到有堅實的證明，肯定萬科及新世界的流動性壓力紓緩，該行會繼續維持「減持」該兩股的評級。任何情緒上觸發的反彈都可能曇花一現。

從銀行角度出發，萬科積欠的銀行債約佔內地總銀行貸款約0.1%，或相當於內房貸款的1.6%，摩通預期，若萬科出現違約，或令不良債務形成比率增加10至30基點，但是因應銀行業已經設定較高的撥備比率，因此一旦萬科出事，影響有限。其反而會趁內銀股價反彈時，增持如招商銀行（3968）的A股或H股。至於香港的銀行方面，該行預期，就算銀行同意新世界的債務展期，亦因此要因應新世界的債務問題而要設定預期信貸損失並入賬。

摩通指出，現時除有大新銀行（2356）之外，所有其跟進的銀行股均為新世界的主要往來銀行。其進行的壓力測試顯示，當出現尾段風險，例如銀行界將所有新世界的貸款降級至第三階段，對本地銀行今年度的盈利下行幅度料介乎10%至23%。但是對匯豐控股（0005）及渣打集團（2888）的盈利影響只有2%至3%，因此其會較喜好匯控及渣打。恒生銀行（0011）可能面對較大的盈利下行風險，料跌幅達18%，相對恒生市賬率已達1.1倍而言，又比同業平均的0.8倍而言較高，因此估計恒生股價有較大下跌空間。

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