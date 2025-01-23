證監會解釋，於權衡這些複雜及嶄新的產品，對香港投資者帶來的潛在利益及風險後，原有的上市結構性基金的監管框架內，施加了額外的投資者保障機制和措施，其中包括若相關股票的波幅較大，個股槓桿及反向產品只可採用較小的槓桿倍數。值得一提的是，一般其產品的最大槓桿倍數為正負兩倍。

證監會表示，有關產品於海外市場日益受歡迎，因此愈來愈多產品發行人有意在港推出產品，更料上述產品將成為香港投資者，買賣或對沖熱門海外個股的工具，或作為其在亞洲交易時段內的價格探索工具，亦可為投資者提供更具定制化的投資選擇。

證監會投資產品部執行董事蔡鳳儀表示，將與業界保持溝通，並探索對香港投資者及市場整體有利的產品方案。

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