集團指，把握深圳房地產市場四季度的回暖態勢，精準執行營銷策略，旗下多個項目實現熱銷，包括龍華區深業上城學府開盤即售罄，簽約25.5億元；龍華區頤樾府簽約15.3億；龍崗區泰瑞府簽約8.1億。此外，位於上海、成都的項目也取得可觀的銷售成績。

物業租賃業務，集團將車公廟片區打造為夜經濟生活圈，改造後租金單價普遍提升超50%；將八卦嶺老舊宿舍樓升級改造為長租公寓項目「深業嶺里」，改造後平均租金較之前上漲245%，在消除老舊物業重大風險隱患同時提升資產價值。

集中商業方面，集團年内新簽約200家品牌商戶，續簽80餘家；深業上城新增30家全國及區域首店，品牌調改率達41%，2024年度銷售額達60億元，年客流量4600萬人次，同比2023年均呈現雙位數增長。

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