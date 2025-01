受早前TikTok禁令影響,不少自稱「TikTok難民」的美國用戶連日湧入中國社交平台「小紅書」,令平台上的英文內容急增。有內地券商更瞄準商機,紛紛在平台開設帳號,以英文教外國人炒A股。其中東方財富更開帖玩梗稱:「Hi TTfriends, Here is EAST MONEY, Welcome your WEST MONEY.」(你好!這是東方財富,歡迎你,西方財富。)