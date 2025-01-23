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內地玩具公司52TOYS或今年下半年在港上市

繼泡泡瑪特（9992）及布魯可（0325）之後，又有內地玩具公司擬在港IPO。據內媒《新浪財經》報道，玩具品牌52TOYS正在與銀行商談在港上市事宜，可能籌集1億至2億美元（約7.8億至15.6億港元）資金，目標今年下半年上市。

據52TOYS官網，52TOYS成立於2015年，以「玩點有趣的」為品牌主張，從事IP孵化、產品開發和服務。目前已推出盲盒、變形機甲及拼裝、可動人偶、趣味親民路線的鵲拾樂、聚焦文旅市場的超活化及衍生周邊等六大產品線，擁有原創IP胖噠幼Panda Roll、Sleep、NOOK、Lilith、Kimmy&Miki 等，並與數十個國際知名IP達成長期合作，如貓和老鼠，蠟筆小新，哆啦A夢和迪士尼旗下的草莓熊、米奇和朋友們、玩具總動員等。

52TOYS還推出原創變形機甲IP——猛獸匣BEASTBOX，同時持續構建以小說、漫畫、影視為核心的多維內容生態。

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