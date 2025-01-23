據路透引述知情人士報道，近期陷連串負面消息的內房股萬科（2202）（深000002）正就向新加坡主權財富基金（GIC）出售萬緯物流（VX LOGISTICS）控股股權進行深入談判。
報道指，該項潛在交易的財務細節尚未立即披露。萬科及GIC均拒絕置評。但消息人士又指，向GIC出售VX物流股份的交易最快可能在下月敲定。
報道引述公司註冊記錄，萬科持有的萬緯物流81.6%股權，在2022年價值約270億元人民幣（約37億美元），當時整個公司的估值為45億美元。而萬科在2024年5月通過質押萬緯物流股份籌得200億元銀團貸款。
消息人士在上周表示，萬科一直試圖出售多項資產，包括冷鏈物流公司萬緯物流、物流平臺普洛斯及物管公司萬物雲（2602）的股份，以紓緩流動資金壓力。
報道指，萬科下一隻境內債將於1月27日到期，全年到期公開債券總額達34億美元。
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