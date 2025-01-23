至於租務方面，該行料會有溫和增長，租客首選高質素、具可持續性、及注重康養的寫字樓，安全性轉移的投資亦會驅動需求，位於內地、印度及東南亞的租客在遇到廣泛的可供租用項目下，有更多選擇。該行的亞太區研究主管Ada Choi表示，亞太區市場正處於不同點的價格周期，導致區內的投資將來達致的回報有不同預期，她認為，太平洋及韓國市場正開始下跌，大中華地區料有進一步價格調整。

該行預期，亞太區商業地產會按年有5%至10%投資量增長，並由澳洲、韓國及新加坡為主，至於日本及印度市場亦料會持續吸引投資者興趣。其料今年區內有近7000萬平方呎新寫字樓供應，會創下過去20年最高。儘管方空置率回落，但是與安全性轉移相關的需求帶動下，主要核心資產的租務料仍然出色，料澳門布里斯本及悉尼的核心商業區中核心物業會是關鍵驅動者，韓國首爾的租務市場自2020年錄得逾40%增長後，會回復至正常的2%至3%增長水平。

至於物流物業方面，該行料今年會有1.6億平方米落成，按年增加4%，並預期租金下跌壓力會自今年下半年穩定下來。印度則在第三方物流、電商及製造業需求支持下，亦料穩定增長。尤其大首爾的物流物業落成大數，料有助空置率逐步向下，並強化租務表現。

該行認為，主要核心的零售類資產會顯示有強勁需求，東京銀座在強勁的需求及低空置率下，續會錄得租金增長。澳洲的地區性中心則在人口有穩定增長及有限的新供應支持下，料亦會錄得租務增長。隨著國際旅遊市場復蘇，你其料酒店業的每間可出租房間收入會有溫和增長。受惠於內地放歡旅客簽證，適合短途旅遊的日本、新加坡及香港有望在今年受惠。

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