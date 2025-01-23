moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

世邦魏理仕料大中華區寫字樓價格續調整  星港日酒店受惠內地簽證政策

世邦魏理仕（CBRE）發表「主要亞太地產展望」顯示，料區內的商業房地產今年會有穩定增長，主要由區內具韌性的地區經濟及息口降低去驅動。該行指出，預期投資者會優先去發掘具高內部回報率的增值機會。當中澳洲、韓國及新加坡的寫字樓資產會為投資者受落。投資者對澳洲的超級物流項目及韓國的乾貨物流資產，亦有很強的吸引力。其料大中華區寫字樓進一步調整，香港等短途遊市場及酒店會受惠於內地簽證放寬。

至於租務方面，該行料會有溫和增長，租客首選高質素、具可持續性、及注重康養的寫字樓，安全性轉移的投資亦會驅動需求，位於內地、印度及東南亞的租客在遇到廣泛的可供租用項目下，有更多選擇。該行的亞太區研究主管Ada Choi表示，亞太區市場正處於不同點的價格周期，導致區內的投資將來達致的回報有不同預期，她認為，太平洋及韓國市場正開始下跌，大中華地區料有進一步價格調整。

該行預期，亞太區商業地產會按年有5%至10%投資量增長，並由澳洲、韓國及新加坡為主，至於日本及印度市場亦料會持續吸引投資者興趣。其料今年區內有近7000萬平方呎新寫字樓供應，會創下過去20年最高。儘管方空置率回落，但是與安全性轉移相關的需求帶動下，主要核心資產的租務料仍然出色，料澳門布里斯本及悉尼的核心商業區中核心物業會是關鍵驅動者，韓國首爾的租務市場自2020年錄得逾40%增長後，會回復至正常的2%至3%增長水平。

至於物流物業方面，該行料今年會有1.6億平方米落成，按年增加4%，並預期租金下跌壓力會自今年下半年穩定下來。印度則在第三方物流、電商及製造業需求支持下，亦料穩定增長。尤其大首爾的物流物業落成大數，料有助空置率逐步向下，並強化租務表現。

該行認為，主要核心的零售類資產會顯示有強勁需求，東京銀座在強勁的需求及低空置率下，續會錄得租金增長。澳洲的地區性中心則在人口有穩定增長及有限的新供應支持下，料亦會錄得租務增長。隨著國際旅遊市場復蘇，你其料酒店業的每間可出租房間收入會有溫和增長。受惠於內地放歡旅客簽證，適合短途旅遊的日本、新加坡及香港有望在今年受惠。

其他報道

證監會允許海外個股槓桿及反向產品於港發行

阿里減持紅星美凱龍

鄺肖卿增持新地

摩通料新世界違約或掀開「潘朵拉盒子」 累本地銀行少賺10%至23%

新世界：持續正常開展業務 累計已完成177億元再融資

DAF將於3月26日至30日在西九大草坪舉行

全日沽空金額增12% 盈富沽空增3倍 人幣櫃台更增126倍

恒指收市倒跌78點 成交、北水增 港元貶值見4個月最弱 中芯倒跌7%

Wise蛇年前夕提升跨境支付服務至內地

疫苗公司中慧元通生物申請上市

SWIFT：人民幣11月支付比例3.75% 維持第4大最活躍貨幣

傳騰訊簡化遊戲業務架構

HK Express4月3日起復飛越南芽莊

瑞穗：中長期資本入市對A股有利 但未來幾年較緩慢

滬深三大指數午後個別走 滬指終止兩連跌

大灣區航空︱保險業聯會：因商業運作取消航班非保障範圍

大華銀行擬向私募投資者出售世茂100億元貸款

紅杉資本據報接近收購Marshall 估值約11億美元

OneDegree母企獲迪拜保險進一步投資 委陳繁昌加入顧問委員會

國泰：網上預辦登機及訂票系統已恢復正常

印度擬降美商品關稅、增進口 冀降美印對抗、受惠美中關稅

花旗鼓勵客戶用電子派利市 推抽獎可獲8888元現金機會

調查：中小企營商信心轉趨保守 38%擔心美國總統換屆影響

調查：51%新加坡人對來年樂觀 僅29%港人有信心