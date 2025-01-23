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中銀香港：近六成受訪家長選擇為子女開立銀行賬戶以灌輸理財及儲蓄概念

中銀香港（2388）去年8月至9月就關家庭理財策劃進行線上調查，訪問200名已為人父母的家庭客戶及其子女，指近6成受訪家長選擇為子女開立銀行賬戶以灌輸理財及儲蓄概念。93%受訪家長認為子女於15歲或以前便需學習理財，近8成受訪家長通過給予子女零用錢教育子女理財觀念，家長最希望子女懂得分辨「需要」及「想要」兩種概念，以及建立良好的儲蓄習慣。

大多數的受訪子女認為，可以擁有一個屬於自己的賬戶是最有效鼓勵自主理財的方式。被問及如何運用零用錢時，57%的受訪子女表示會儲起零用錢以備不時之需，33%用來購買零食，而27%表示會用作購買玩具或遊戲。 

中銀香港個人金融及財富管理部副總經理（本地客層）溫晞文表示，教育子女理財應及早開始，高端客戶尤為重視家庭理財規劃。該行推出FamilyMAX 家庭理財規劃方案，截至去年12月，該行已為人父母的高端客戶數目按年上升2成。中銀公布，即日起其私人財富及中銀理財客戶為子女開戶及存款，可獲大熊貓精品，更可參加大抽獎，有機會贏取酒店住宿、海洋公園全年會籍或仿真大熊貓寶寶公仔。客戶的11至17歲子女開戶後並參加月供存款計劃，定期存款年利率可得最高2.5%。

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