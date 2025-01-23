節流方面，公會支持政府在目前財務偏緊的環境下，所作的管控公共開支及減省支出的工作，當中包括在財政整合計劃下於本年及下年連續每年削減1%的經常開支。公會亦建議檢討政府開支，以尋求可藉簡化運作和在可行情況下提升自動化來節省成本的領域；至於主要基建項目的融資，除發債外，政府亦應考慮公私營的合作機會，並探討定期檢討道路收費水平。

另外，香港會計師公會估計香港本個財政年度的財政赤字約970億元，與財政司司長於一月初所提出的更新預測相若。

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