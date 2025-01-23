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香港會計師公會建議徵收基建通行費

香港會計師公會今天就政府2025至26財政年度的稅收政策，及財政預算提出建議。開源方面，公會建議，向進入指定香港管制站的所有私人及公共地面交通工具收取基建通行費。同時建議將薪俸稅，及個人入息課稅標準稅率兩級制，可將較高一級的標準稅率由16%提高至16.5%，並提高住宅物業租賃的印花稅。

節流方面，公會支持政府在目前財務偏緊的環境下，所作的管控公共開支及減省支出的工作，當中包括在財政整合計劃下於本年及下年連續每年削減1%的經常開支。公會亦建議檢討政府開支，以尋求可藉簡化運作和在可行情況下提升自動化來節省成本的領域；至於主要基建項目的融資，除發債外，政府亦應考慮公私營的合作機會，並探討定期檢討道路收費水平。

另外，香港會計師公會估計香港本個財政年度的財政赤字約970億元，與財政司司長於一月初所提出的更新預測相若。

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