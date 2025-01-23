公司指，報告期內，受益於汽車電動化、智能化、全球化趨勢加速，以及中國品牌乘用車市佔率逐步提升，公司電動化、智能化轉向系統產品銷售增長，帶動公司整體營業收入增長、毛利增加，以及期間費用佔營業收入比重下降，綜合使得公司淨利潤按年大幅上升。

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