浙江世寶（1057）發盈喜，預計去年淨利潤為1.4億元（人民幣，下同）至1.65億元，按年增加 81.34%至113.72%。扣除非經常性損益，淨利潤為1.3億元1.55億元，按年升 101.94%至140.78%。基本每股收益為 0.17 元至0.20 元，2023年同期為0.10元。
公司指，報告期內，受益於汽車電動化、智能化、全球化趨勢加速，以及中國品牌乘用車市佔率逐步提升，公司電動化、智能化轉向系統產品銷售增長，帶動公司整體營業收入增長、毛利增加，以及期間費用佔營業收入比重下降，綜合使得公司淨利潤按年大幅上升。
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