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輝立資本與基匯資本建立戰略聯盟 基匯資本藉此擴涉足日本地產門路

輝立資本集團宣布，與房地産私募股權公司基匯資本(Gaw Capital Partners)建立戰略聯盟，後者收購雅吉利資產管理顧問股份(Agility Asset Advisers Inc. , 簡稱AAA) 45%的股份。雅吉利資產管理顧問成立於2005年1月，作為Agility Holdings Inc.的全資子公司，一直是輝立資本集團的重要成員。過去幾年，AAA在日本國內房地産管理方面，為機構投資者打下了堅實的基礎。

在此次合作中，基匯資本的一個附屬公司和輝立資本的一個關連公司，各持有雅吉利資產管理顧問45%的股份；剩餘的10%由Mutual Links Corporation(ML)持有，其主要股東是AAA的創始總裁海保欣司( Kinji Kaiho)。

是次與雅吉利資產管理顧問的戰略合作，進一步提升基匯資本在日本房地産市場的企業形象和聲譽，擴大了其交易來源和資産管理能力，並開闢獲取低成本的日本資金和持久融資的新途徑。基匯資本董事總經理、投資總監兼日本主管Isabella Lo表示：「我們對此次合作帶來的機遇感到興奮。通過與雅吉利資產管理顧問的合作，我們有能力透過重新設計及重新定位未充分利用的房地產資產，釋放新機遇，如房地產投資信託基金(REIT)計劃，並為我們在日本以至其他地區的投資者提供更高的價值」。

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