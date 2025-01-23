在此次合作中，基匯資本的一個附屬公司和輝立資本的一個關連公司，各持有雅吉利資產管理顧問45%的股份；剩餘的10%由Mutual Links Corporation(ML)持有，其主要股東是AAA的創始總裁海保欣司( Kinji Kaiho)。

是次與雅吉利資產管理顧問的戰略合作，進一步提升基匯資本在日本房地産市場的企業形象和聲譽，擴大了其交易來源和資産管理能力，並開闢獲取低成本的日本資金和持久融資的新途徑。基匯資本董事總經理、投資總監兼日本主管Isabella Lo表示：「我們對此次合作帶來的機遇感到興奮。通過與雅吉利資產管理顧問的合作，我們有能力透過重新設計及重新定位未充分利用的房地產資產，釋放新機遇，如房地產投資信託基金(REIT)計劃，並為我們在日本以至其他地區的投資者提供更高的價值」。

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