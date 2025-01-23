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亞視與文傳訂一年戰略合作  活化「龍虎英雄」系列

亞洲電視（0707）宣佈，今日與獨立第三方文化傳信集團（0343）訂立戰略合作協議，雙方將展開廣泛而深入的合作，合作期限為期一年。雙方將合作活化「龍虎英雄」系列，然後製作短劇、短視頻。雙方亦打造新型人工智能（AI）傳訊平台，一步上落實《香港再起步》的遠景，並共建「香港創意夢工廠」及「1978亞洲電視電影小鎮」。

該集團指，雙方相信通過戰略合作，將有效整合資源、優化產業結構、拓寬投融資管道、提升企業效益、共同創造更大的商業價值。其將與文傳將在文化演出、節目製作、文旅產業等領域展開深度合作，充分利用各自的品牌價值和IP資源，相互授權，推動多元化內容的生產與傳播。

文傳亦將其豐富的動漫IP資源，與亞視合作活化，打造「龍虎英雄」系列，用於開發潮玩產品。亞視將利用其在潮玩產品開發領域的專業知識和經驗，與文傳的動漫IP資源相結合，共同開發出吸引各年齡段消費者的潮玩產品。文傳又與其合作將活化後的「龍虎英雄」系列及亞視擁有版權的十餘套影視作品，製作短劇、短視頻。文傳將運用其飛龍碼、AI等技術、製作方法，廣泛地合規地推廣於國內市場製作短劇。

雙方又將合作力求打造出一個新型AI傳訊平台，一步步落實《香港再起步》的遠景，及進行緊密合作，利用亞視的拍攝場地，文傳的中文AI技術及算力中心，以共建「香港創意夢工廠」、「1978亞洲電視電影小鎮」等影視夢工廠。通過整合雙方的文化資源和人才，共同打造一個生態化、開放性的影視文化創意產業平台，為文化創意人才提供一個展示才華和實現價值的舞台。亞視董事會認為，通過戰略合作協議，將進一步提升香港亞視的品牌知名度與核心競爭力，有望為其打開更廣闊的市場空間，實現其與文傳的共贏發展。

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