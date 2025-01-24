特朗普簽署與加密貨幣和人工智能相關的行政令，並設置工作組研究監管框架和數字資產儲備。特朗普抨擊歐盟針對蘋果和谷歌等美國科技公司，稱相關處罰是「變相課稅」。美銀和摩根大通也遭到砲轟，被指拒絕為保守派服務。另外，特朗普稱中美關係「非常好」，但必須是公平的，其暗示將尋求中國幫助，共同加大對普京施壓，推動俄烏達成停戰協議。

道瓊斯工業平均指數收漲408點，升幅0.93%，報44565點。標普500指數收漲32點，升幅0.54%，報6118點。納斯達克綜合指數收漲44點，或0.23%，報20053點。

聯合健康升1.93%，報529.77美元(下同)，是貢獻道指升幅最大的藍籌，貢獻61點，而Travelers Cos跌2.11%，報241.51元，拖累道指32點。

科技股方面，蘋果(美：AAPL)收市報223.66元，跌0.07%，谷歌母公司Alphabet(美：GOOGL)收市報197.98元，跌0.19%，亞馬遜(美：AMZN)收市報235.42元，升0.17%，Facebook母公司Meta(美：META)收市報636.45元，升2.07%，英偉達(美：NVDA)收市報147.22元，升0.1%，微軟(美：MSFT)收市報446.71元，升0.11%，Tesla (美：TSLA)收市報412.38元，跌0.65%。

歐洲STOXX 600指數收漲0.44%，報530點。德國DAX指數收漲0.74%，報21411點；法國CAC 40指數漲0.71%，報7892點；英國富時100指數收漲0.24%，報8565點。

納斯達克中國金龍指數收漲0.13%，報6715點。

美國2年期債息曾跌最多0.5%，是1月21日後最大跌幅，當日跌幅為1.58%。低見4.2762厘，是1月22日4.2593厘後最低。收市報4.289厘，是1月21日後收市新低，當日報4.2741厘。

美國10年期債息曾升最多1.11%，是1月10日後最大升幅，當日升幅為2.06%。高見4.6619厘，是1月16日4.6879厘後最高。收市報4.6436厘，是1月15日後收市新高，當日報4.6531厘。連升2日，累計升0.0672厘，對上一次連升2日是1月20日。

美2年期10年期債息差曾擴至36.088基點，是1月17日37.803基點後最闊。收市報35.033基點，是1月16日後收市最闊，當日報38.036基點。連續第2日擴闊，累計5.023基點，對上一次連續2日是1月14日。

美3個月10年期債息差曾擴闊至33.513基點，是1月16日37.195基點後最闊。收市報32.194基點，是1月20日後收市最閣，當日報32.296基點。連續第2日擴闊，累計5.431基點，對上一次連續2日是1月20日。

金龍指數曾升最多0.24%，是1月21日後最大升幅，當日升幅為1.22%。高見6722.59點，是1月22日6731.07點後最高。收市報6715.36點，是1月21日後收市新高，當日報6751.48點。連續第2日陽燭，對上一次連續第2日陽燭是1月17日。

道指曾升最多0.93%，是1月21日後最大升幅，當日升幅為1.29%。高見44565.26點，是2024年12月9日44728.51點後最高。收市報44565.07點，是2024年12月6日後收市新高，當日報44642.52點。連升4日，累計升1411.94點，對上一次連升4日是2024年12月24日。

標指曾升最多0.53%，是1月22日後最大升幅，當日升幅為0.85%。高見6118.73點，創紀錄新高。收報6118.71點，升0.53%，創收市價計新高。連升4日，累計升181.37點，對上一次連升4日是2024年12月4日。連續第4日陽燭，對上一次連續第4日陽燭是2024年12月26日。

納指曾升最多0.22%，是1月22日後最大升幅，當日升幅為1.58%。高見20053.68點，是1月22日20068.52點後最高。收市報20053.68點，是2024年12月17日後收市新高，當日報20109.06點。連升4日，累計升715.39點，對上一次連升4日是2024年12月4日。連續第3日陽燭，對上一次連續第3日陽燭是2024年12月24日。

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