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港股ADR升132點 夜期高水100點 美期跌亞股升 恒隆集團、恒隆地產等業績

美股向上，港股ADR升132點或0.67%，報19833點，即月恒指夜期升67點，報19801點，夜期高水100點。

個股ADR普遍向下，騰訊（0700）ADR跌0.02%，折合報383.51元；阿里巴巴（9988）跌0.34%，折合報83.82元；美團（3690）跌1.14%，折合報151.87元；匯控（0005）升0.98%，折合報80.08元；建行（0939）升2.23%，折合報6.23元。

道期現跌0.046%；標期現跌0.07%；納期現跌0.13%。日本東證指數現升0.3%；韓國KOSPI指數現升0.99%；澳洲S&P/ASX 200 指數現升0.39%。

VIX指數隔晚跌0.52%或0.08點，報15.02點。

紐油現跌0.48%或0.35美元，報74.26美元；布油現跌0.89%或0.7美元，報78.29美元；金價現升0.12%或3.53美元，報2758.4美元；LME 銅期貨隔晚升0.09%或8.5美元，報9232美元。比特幣現升0.54%或565.94美元，報103697.04美元；美國10年期債息現跌0.17%或0.0082厘，報4.6354厘。

今日焦點股份可留意：

3公司最快今日公布業績，包括，恒隆集團（0010）、恒隆地產（0101）、PICO FAR EAST（0752）

利亞零售（0831）發盈警 ，料全年按年少賺六至七成。

亞視（0707）與文傳（0343）訂一年戰略合作， 活化「龍虎英雄」系列。

金隅（2009）盈警料去年轉盈為虧最多蝕6億人幣。

中國神華（1088）料去年純利最多跌6%。

浙江世寶（1057）發盈喜，料去年最少賺1.4億元人幣。

新世界（0017）CEO與管理層冀提高透明度，首度發布業務更新。新世界：持續正常開展業務，累計已完成177億元再融資。

中銀香港（2388）：近六成受訪家長選擇為子女開立銀行賬戶以灌輸理財及儲蓄概念。

萬科（2202）據報正與GIC洽售萬緯物流。

深圳控股（0604）：去年總合同銷售額跌36%。

暢捷通（1588）盈喜，料全年多賺最多127%至3600萬人幣。

福萊特玻璃（6865）發盈警，料去年盈利跌61%至66%。

阿里減持紅星美凱龍（1528）

鄺肖卿增持新地（0016）

 

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