總數3369.5萬股普通股，相當於經發行股本約9.66%。ADR發售價每股17.25美元，相當於普通股33.57元，較上日折讓約13.26%。

集資所得當中，(i)約5000萬至6000萬美元用於在中國尋求lisaftoclax用於治療r/r CLL的NDA批准及於中國籌備商業化上市，推進lisaftoclax在美國及其他國家的臨床開發，包括完成GLORA的入組及尋求就在多個國家增加新的試驗地點及開展lisaftoclax的更多適應症研究獲得監管機構的批准；(ii) 約3000萬至4000萬美元用於推進奧雷巴替尼在美國及其他國家的臨床開發，包括完成POLARIS-2的入組及及尋求就在多個國家增加新的試驗地點及將奧雷巴替尼的標籤擴展到更早期的治療階段及其他適應症獲得監管機構的批准；(iii) 約1000萬至2000萬美元用於資助其他候選產品的研發，包括完成APG5918治療貧血症的一期臨床試驗以及尋求就啟動alrizomadlin的註冊試驗獲得批准；及(iv) 餘額用於開發未來的管線項目及作營運資金及一般公司用途。

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