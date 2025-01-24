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恒指高開142點 科指升0.66% 新世界升1.7%

恒指今早高開142點或0.73%，報19842點，大市成交金額20億元；國指今早高開38點或0.54%，報7202點。恒生科技指數開市報4545點，升0.66%。上升股份比例為8.73%，下跌為3.61%，無升跌為87.64%。

藍籌46隻升，11隻下跌，26隻無升跌。翰森製藥（3692）升3.01%，報17.8元，是升幅最大的藍籌，中海油（0883）跌1.18%，報18.4元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股18隻升，8隻下跌，4隻無升跌。升幅最大的是攜程（9961）開市報528.5元，升2.82%；跌幅最大的是蔚來（9866）開市報32.4元，跌1.82%。

恒指、科指續高於主要平均線。

亞盛醫藥（6855）折讓13%配股 集資1億美元。開市報37.85元，跌9.34%。

3公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）無成交，報10.34元。

恒隆地產（0101）開市報6.11元，無升跌。

PICO FAR EAST（0752）無成交，報1.99元。

利亞零售（0831）發盈警 ，料全年按年少賺六至七成。見52周低0.395元，開市報0.395元，跌2.47%。

亞視（0707）與文傳（0343）訂一年戰略合作， 活化「龍虎英雄」系列。亞視無成交，報0.08元。

文傳（0343）無成交，報0.163元。

金隅（2009）盈警料去年轉盈為虧最多蝕6億人幣。開市報0.72元，無升跌。

中國神華（1088）料去年純利最多跌6%。開市報30.75元，升0.33%。

浙江世寶（1057）發盈喜，料去年最少賺1.4億元人幣。開市報3元，升4.17%。

新世界（0017）CEO與管理層冀提高透明度，首度發布業務更新。新世界：持續正常開展業務，累計已完成177億元再融資。開市報4.13元，升1.72%。

中銀香港（2388）：近六成受訪家長選擇為子女開立銀行賬戶以灌輸理財及儲蓄概念。開市報25元，升0.6%。

萬科（2202）據報正與GIC洽售萬緯物流。開市報5.49元，升1.29%。

深圳控股（0604）：去年總合同銷售額跌36%。開市報0.8元，升1.27%。

暢捷通（1588）盈喜，料全年多賺最多127%至3600萬人幣。無成交，報5.52元。

福萊特玻璃（6865）發盈警，料去年盈利跌61%至66%。開市報11.5元，跌0.86%。

阿里減持紅星美凱龍（1528）。開市報1.55元，跌0.64%。

鄺肖卿增持新地（0016）。開市報69.8元，升0.5%。

破頂股表現

破頂股包括，中國智能科技（0464）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升13.64%；粵豐環保（1381）創52周高，見4.7元，開市報4.7元，升0.86%；渣打集團（2888）創52周高，見103.7元，開市報103.7元，升1.37%。

破頂指數成份股包括，匯控（0005）創52周高，見79.55元，開市報79.55元，升1.14%。

破底股方面

創52周低，其中包括，WAI KEE HOLD（0610）低見0.64元，開市報0.64元，跌4.48%；利亞零售（0831）低見0.395元，開市報0.395元，跌2.47%；RAFFLESINTERIOR（1376）低見0.095元，開市報0.095元，跌4.04%。

異動股

上升異動股，包括，順騰國際控股（0932）開市報0.039元，升14.71%；國農金融投資（8120）開市報0.57元，升14%；中國智能科技（0464）創52周高，見0.75元，開市報0.75元，升13.64%；英皇文化產業（0491）開市報0.045元，升12.5%；中國三江化工（2198）開市報1.93元，升12.21%；鐵貨（1029）開市報0.095元，升11.76%；中國恒天立信國際（0641）開市報0.246元，升10.31%；德康農牧（2419）開市報31.1元，升8.36%；長江生命科技（0775）開市報0.475元，升7.95%；中能控股（0228）開市報0.056元，升5.66%。

下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）開市報4.27元，跌14.94%；亞盛醫藥－Ｂ（6855）開市報37.85元，跌9.34%；聲揚集團（8163）開市報0.047元，跌7.84%；志道國際（1220）開市報0.082元，跌6.82%；中達集團控股（0139）開市報0.014元，跌6.67%；國美零售（0493）開市報0.018元，跌5.26%；資本界金控（0204）開市報0.075元，跌5.06%；華星控股（8237）開市報0.019元，跌5%；信佳國際（0912）開市報1.18元，跌4.84%；WAI KEE HOLD（0610）見52周低0.64元，開市報0.64元，跌4.48%；RAFFLESINTERIOR（1376）見52周低0.095元，開市報0.095元，跌4.04%。

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