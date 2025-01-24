恒指今早高開142點或0.73%，報19842點，大市成交金額20億元；國指今早高開38點或0.54%，報7202點。恒生科技指數開市報4545點，升0.66%。上升股份比例為8.73%，下跌為3.61%，無升跌為87.64%。