moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

積金評級料1月強積金人均獲利2200元

積金評級公布，踏入 2025 年，預計強積金表現良好， 1 月份的投資收益估算約為 1.07%。按金額計算，預計 1 月份投資收益約為 102 億元，人均獲利約 2,200元。

歷史數據顯示，強積金成員可以對 2025 年保持謹慎樂觀。根據過去 13 次強積金 1 月份取得正回報的情況下，有 8 次全年均錄得正回報，平均回報率約為 12%。

除日本股票基金外，所有資產類別在 1 月份均有望取得正回報，其中歐洲股票基金和美國股票基金表現領先。

積金評級表示，計入 1 月份供款後，預計 1 月底強積金總資產將約為 1.305 萬億元，按月上升約 137 億元，強積金推出以來的第二高總資產值，相當於每名成員平均帳戶結餘約為27.45萬元，按月增加約 2,900元。

香港獨立的強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普表示，不預期今年會有雙位數的回報，但預期今年市場在波動下仍可取得正回報。

此外，叢川普認為，隨著美國總統特朗普在其民粹主義政策上態度強硬，保持偏向美國股票的投資組合的誘惑很大，但在連續兩年錄得超過 20% 的回報後，對美國股票的偏重可能會帶來後果。叢川普指出，多元化投資可減少不確定性，預設投資策略（DIS）基金仍然是積金評級向 475 萬名強積金成員投資選擇建議的首選。

 

其他報道

滬深三大指數低開 人行進行2840億人幣逆回購 淨投放1790億元

恒指高開142點 科指升0.66% 新世界升1.7%

亞盛醫藥折讓13%配股 集資1億美元

港股ADR升132點 夜期高水100點 美期跌亞股升 恒隆集團、恒隆地產等業績

特朗普：將要求立即減息

美股連升4日 道指升408點逾1個月高 標指創即市及收市新高

北水增持中國鐵塔 減持碧桂園