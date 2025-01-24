歷史數據顯示，強積金成員可以對 2025 年保持謹慎樂觀。根據過去 13 次強積金 1 月份取得正回報的情況下，有 8 次全年均錄得正回報，平均回報率約為 12%。

除日本股票基金外，所有資產類別在 1 月份均有望取得正回報，其中歐洲股票基金和美國股票基金表現領先。

積金評級表示，計入 1 月份供款後，預計 1 月底強積金總資產將約為 1.305 萬億元，按月上升約 137 億元，強積金推出以來的第二高總資產值，相當於每名成員平均帳戶結餘約為27.45萬元，按月增加約 2,900元。

香港獨立的強積金研究、觀點及教育機構積金評級主席叢川普表示，不預期今年會有雙位數的回報，但預期今年市場在波動下仍可取得正回報。

此外，叢川普認為，隨著美國總統特朗普在其民粹主義政策上態度強硬，保持偏向美國股票的投資組合的誘惑很大，但在連續兩年錄得超過 20% 的回報後，對美國股票的偏重可能會帶來後果。叢川普指出，多元化投資可減少不確定性，預設投資策略（DIS）基金仍然是積金評級向 475 萬名強積金成員投資選擇建議的首選。

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