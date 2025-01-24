公司指，對截至2024年12月31日可能發生減值跡象的資產進行減值測試後，預計計提資產減值準備合計約21.63億元（不包含一期氫氧化鋰項目（如有））。當中，14.12億元為在建工程、使用權資產減值準備，7億元為存貨跌價準備，其他為應收賬款壞賬準備相關。

公司指，就早前提及的澳洲氫氧化鋰項目減值一事，對二期氫氧化鋰項目進行審慎分析和評估，並據此執行減值測試，經初步測算，公司預計在2024年計提在建工程及使用權資產減值準備合計約人民幣14.12億元（不包含一期氫氧化鋰項目（如有））。目前，減值測試工作仍在進行中。

天齊鋰業曾跌最多3.49%，是1月22日後最大跌幅，當日跌幅為3.56%。暫低見22.1元，是2024年9月26日22.05元後最低。現報22.45元，跌1.97%。連跌5日，累計跌1.94元，對上一次連跌5日是2024年12月19日。

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