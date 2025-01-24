moneymonday
指數/外匯
明報APP
主頁
報章內容
財經 即時財經新聞 新股 港股數據庫 AH股差價 轉強轉弱股 沽空偏離度 成交急增表
地產 即時地產新聞 睇樓手冊 海外置業錦囊
專家觀點
個人理財 活在灣區 基金特區 退休綢繆 理財信箱 幫你格價 強積金
營商智慧 ESG 企業天地 創科新經濟 積金管理「供」略 行銷新意思 企業營商 金融科技與營銷 ESG大獎 卓越財經大獎

即時財經新聞

港元拆息個別發展 短息升長息跌 事隔7日貼現窗再投放 負債證明書兩年高

港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升2.18點子至3.80571%，是1月22日後最高，當日報3.88244%。對上一次終止3連跌是1月20日，當日拆息報3.9128%。

港元現報7.7879元升值14點子，曾貶值最多11點子，報7.7904元，亦曾升值最多25點子，報7.7868元。

金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為466.36億元，較再上一日增19.99億元，總結餘是1月7日後最高。上日金管局相隔7日後，再次通過貼現窗口向銀行投放20億港元流動性，是1月7日後最高，當日投放20億港元。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增42.9億元，至總數6192.75億元，是2023年1月20日後最高。

港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。

短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.73點子至3.16726%，是1月20日後最高；1星期HIBOR升14.01點子至3.91714%，是1月10日後最高；2星期HIBOR升7.49點子至3.81708%，是1月22日後最高。

中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.24點子至3.83399%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌1.28點子至3.9372%，是2024年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌0.19點子至3.9481%，是2024年9月23日後最低。

美元指數現報107.843貶值0.204點或0.19%。

美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31064%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4224%，連續2日擴闊，利差是2024年11月25日後最闊，當日差距為-0.4548%。

對上一次連續2日擴闊，是2025年1月09日，當日利差報-0.1469%。

其他報道

字節跳動傳調整員工福利 2026年起停發春節紅包

特朗普：寧願不必對中國使用關稅

澳新：人行今早MLF展鷹派 料農曆新年前不會降準

天齊鋰業：減值21億元 料純利減7億

積金評級料1月強積金人均獲利2200元

波音第四季收入遜預期

滬深三大指數低開 人行進行2840億人幣逆回購 淨投放1790億元

恒指高開142點 科指升0.66% 新世界升1.7%

亞盛醫藥折讓13%配股 集資1億美元

港股ADR升132點 夜期高水100點 美期跌亞股升 恒隆集團、恒隆地產等業績

特朗普：將要求立即減息

美股連升4日 道指升408點逾1個月高 標指創即市及收市新高

北水增持中國鐵塔 減持碧桂園