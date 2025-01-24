港元拆息個別發展。與樓按相關的一個月HIBOR終止3連跌，升2.18點子至3.80571%，是1月22日後最高，當日報3.88244%。對上一次終止3連跌是1月20日，當日拆息報3.9128%。
港元現報7.7879元升值14點子，曾貶值最多11點子，報7.7904元，亦曾升值最多25點子，報7.7868元。
金管局貨幣基礎數據顯示，上日收市總結餘為466.36億元，較再上一日增19.99億元，總結餘是1月7日後最高。上日金管局相隔7日後，再次通過貼現窗口向銀行投放20億港元流動性，是1月7日後最高，當日投放20億港元。貨幣基礎當中的負債證明書(Certificates of Indebtedness)較上一日增42.9億元，至總數6192.75億元，是2023年1月20日後最高。
港元拆息、港元存息(彭博纽约综合利率)可看附圖。彭博終端機於2024年6月1日起停止提供港元隔夜平均指數（HONIA）數據。
短線拆息方面，隔夜HIBOR升36.73點子至3.16726%，是1月20日後最高；1星期HIBOR升14.01點子至3.91714%，是1月10日後最高；2星期HIBOR升7.49點子至3.81708%，是1月22日後最高。
中長線拆息方面，3個月期HIBOR跌3.24點子至3.83399%，是2023年5月2日後最低；6個月期HIBOR跌1.28點子至3.9372%，是2024年9月23日後最低；12個月期HIBOR跌0.19點子至3.9481%，是2024年9月23日後最低。
美元指數現報107.843貶值0.204點或0.19%。
美元1個月期 CME Term SOFR上日報4.31064%，將同一日的港元1個月期HIBOR減美元1個月期 CME Term SOFR的利差為-0.4224%，連續2日擴闊，利差是2024年11月25日後最闊，當日差距為-0.4548%。
對上一次連續2日擴闊，是2025年1月09日，當日利差報-0.1469%。
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