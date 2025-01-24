2025年1月28日起至1月31日（即年廿九至年初三），PayMe用戶只需留意指定賀年節目內主持人公布，再打開PayMe應用程式，即可於「優惠券」專區獲得88元PayMe萬用券或合作商戶折扣券。未成為PayMe用戶的觀眾，則可掃描畫面上的二維碼並下載PayMe後，登記成為PayMe用戶以獲取折扣優惠。

PayMe今次聯同一系列本地商戶包括麥當勞、Circle K、大家樂、Crocs及大快活等推出折扣優惠券，匯聚PayMe「食、買、玩」商圈的精彩優惠，鼓勵逾320萬名個人用戶於本地消費。

此外，合資格PayMe用戶在2025年1月29日至2月12日期間以PayMe群組利是功能，向5位或以上的親友派發總值160元或以上的群組利是，更可獲8元PayMe折扣萬用券。用戶領取後可於7日內於全港超過10萬間接收 PayMe 付款的商戶消費時使用。

參與活動的節目包括：