蛇年將至，PayMe by HSBC 與TVB合作推出首個電視賀年活動「 PayMe大派利是獎賞 捕實電視『喜』勢搶」，與用戶同賀新歲之外，亦鼓勵他們消費，支持本地經濟。
2025年1月28日起至1月31日（即年廿九至年初三），PayMe用戶只需留意指定賀年節目內主持人公布，再打開PayMe應用程式，即可於「優惠券」專區獲得88元PayMe萬用券或合作商戶折扣券。未成為PayMe用戶的觀眾，則可掃描畫面上的二維碼並下載PayMe後，登記成為PayMe用戶以獲取折扣優惠。
PayMe今次聯同一系列本地商戶包括麥當勞、Circle K、大家樂、Crocs及大快活等推出折扣優惠券，匯聚PayMe「食、買、玩」商圈的精彩優惠，鼓勵逾320萬名個人用戶於本地消費。
此外，合資格PayMe用戶在2025年1月29日至2月12日期間以PayMe群組利是功能，向5位或以上的親友派發總值160元或以上的群組利是，更可獲8元PayMe折扣萬用券。用戶領取後可於7日內於全港超過10萬間接收 PayMe 付款的商戶消費時使用。
參與活動的節目包括：
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節目
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日期
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播映時間
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東張西望
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1月28日至30日
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晚上7時30分至晚上8時正
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油尖旺呈獻：喜迎金蛇慶豐年
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1月28日
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晚上9時30分至12時15分
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吉星高照年初一
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1月29日
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早上11時30分至下午1時正
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PayMe賀年廣告
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1月28日至31日
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晚上8時正至晚上9時30分