美股隔晚因特朗普要求立即減息而上升，今早美期向下，亞股上升，其後再因特朗普「寧願不對中國使用關稅」而擴大升幅，港股升幅曾見4日最大，恒指亦重上20000點關。北水終止連續25日流入。受減息言論影響，美匯指數跌穿108，曾低見107.777，是1月22日107.749後最低。減息加上關稅言論下，人民幣升值，離岸人民幣曾升值至7.2511元，是2024年12月11日7.2425元後最強；在岸人民幣曾升值至7.2476元，是2024年12月12日7.2349元後最強。
恒指今早高開142點，高位升412點，低位升67點，高低波幅345點。上升股份比例為33.82%，下跌為18.98%，無升跌為47.19%。
恒指半日升356點或1.81%，報20057點，大市成交金額880億元；國指升137點或1.92%，報7301點。恒生科技指數收報4640點，升2.78%。
藍籌股成交金額396.36億元，佔大市成交45.04%；科指成份股成交金額254.48億元，佔大市成交28.91%；國指成份股成交金額346.59億元，佔大市成交39.38%。
24隻雙櫃台股，總成交0.52億元人民幣，相當於約0.55億港元，佔大市成交的0.06%。
窩輪及牛熊證成交金額增加1.92%，至111.35億元，佔大市成交12.64%。牛熊證成交金額70.2億元，增加2.35%；窩輪成交金額41.14億元，增加1.19%。
藍籌77隻升，5隻下跌，1隻無升跌。舜宇（2382）升7.77%，收報72.85元，是升幅最大的藍籌，恒隆地產（0101）跌0.98%，收報6.05元，是跌幅最大的藍籌。
恒生科技指數成份股27隻升，3隻下跌。升幅最大的是舜宇（2382）創52周高，見73.3元，收報72.85元，升7.77%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.54元，跌2.63%。
北水南下合計淨流出3.08億元，終止連續25日流入。北水本月累計流入1195.7億元，按月增加25.27%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。
天齊鋰業（9696）：減值21億元 料純利減7億。收報23元，升0.44%。
亞盛醫藥（6855）折讓13%配股 集資1億美元。收報37.05元，跌11.26%。
3公司最快今日公布業績，績前表現如下，恒隆集團（0010）收報10.28元，跌0.58%。
恒隆地產（0101）收報6.05元，跌0.98%。
PICO FAR EAST（0752）創52周高，見2.04元，收報2.01元，升1.01%。
利亞零售（0831）發盈警 ，料全年按年少賺六至七成。見52周低0.39元，收報0.395元，跌2.47%。
亞視（0707）與文傳（0343）訂一年戰略合作， 活化「龍虎英雄」系列。亞視收報0.09元，升12.5%。
文傳（0343）收報0.165元，升1.23%。
金隅（2009）盈警料去年轉盈為虧最多蝕6億人幣。收報0.72元，無升跌。
中國神華（1088）料去年純利最多跌6%。收報31.85元，升3.92%。
浙江世寶（1057）發盈喜，料去年最少賺1.4億元人幣。收報2.96元，升2.78%。
新世界（0017）CEO與管理層冀提高透明度，首度發布業務更新。新世界：持續正常開展業務，累計已完成177億元再融資。收報4.17元，升2.71%。
中銀香港（2388）：近六成受訪家長選擇為子女開立銀行賬戶以灌輸理財及儲蓄概念。收報25.1元，升1.01%。
萬科（2202）據報正與GIC洽售萬緯物流。收報5.55元，升2.4%。
深圳控股（0604）：去年總合同銷售額跌36%。收報0.8元，升1.27%。
暢捷通（1588）盈喜，料全年多賺最多127%至3600萬人幣。創52周高，見6.58元，收報6.23元，升12.86%。
福萊特玻璃（6865）發盈警，料去年盈利跌61%至66%。收報12.26元，升5.69%。
阿里減持紅星美凱龍（1528）。收報1.56元，無升跌。
鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.85元，升0.58%。
破頂股包括，淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.45元，收報2.45元，升5.15%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見366.8元，收報360元，升1.29%；毛戈平（1318）創上市新高，見72.8元，收報71.6元，升5.14%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.8元，收報1145.65元，升0%；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.35元，收報1085.2元，升0%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1083.4元，收報1083.4元，升0.01%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.82元，收報1.81元，升2.26%；中國智能科技（0464）創52周高，見0.95元，收報0.68元，升3.03%；金利來集團（0533）創52周高，見1.44元，收報1.43元，無升跌。
破頂指數成份股包括，舜宇（2382）創52周高，見73.3元，收報72.85元，升7.77%；工行（1398）創52周高，見5.23元，收報5.21元，升1.96%；匯控（0005）創52周高，見79.9元，收報79.9元，升1.59%。
8隻股份創上市新低，包括晨鳴紙業（1812）低見1.08元，收報1.09元，跌6.84%；中能控股（0228）低見0.049元，收報0.051元，跌3.77%；中國鑄晨８１（0810）低見0.18元，收報0.19元，跌5%；時富投資（1049）低見0.48元，收報0.48元，跌2.04%；德視佳（1846）低見3.21元，收報3.21元，跌1.23%；雲康集團（2325）低見4.99元，收報5.05元，跌1.94%；科笛－Ｂ（2487）低見3.78元，收報3.84元，跌3.52%；匯通達網絡（9878）低見14元，收報14.34元，升1.99%。
32隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.88元，無升跌；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.8元，無升跌；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；廖創興企業（0194）低見3.88元，收報3.88元，跌1.77%；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.66元，收報0.67元，跌4.29%；中國星集團（0326）低見0.4元，收報0.4元，無升跌；中國文旅農業（0542）低見0.051元，收報0.051元，跌13.56%；中油燃氣（0603）低見0.154元，收報0.155元，跌3.13%；WAI KEE HOLD（0610）低見0.64元，收報0.65元，跌2.99%；CNT GROUP（0701）低見0.228元，收報0.228元，跌0.87%。
異動股
上升異動股，包括，普天通信集團（1720）創52周高，見0.095元，收報0.087元，升50%；英皇文化產業（0491）收報0.055元，升37.5%；萬馬控股（6928）收報0.081元，升35%；恆偉集團控股（8219）收報0.213元，升33.13%；豐展控股（1826）收報0.065元，升30%；中國生物科技服務（8037）收報0.445元，升28.99%；港亞控股（1723）收報1.4元，升25%；加幂科技（8198）收報0.31元，升24%；松景科技（1079）收報0.047元，升23.68%。
下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）收報3.46元，跌31.08%；通達宏泰（2363）收報0.26元，跌28.77%；大洋集團（1991）收報0.083元，跌16.16%；環球大通集團（8063）收報0.022元，跌15.38%；基石控股（1592）收報0.034元，跌15%；亞東集團（1795）收報0.98元，跌14.78%；中國文旅農業（0542）見52周低0.051元，收報0.051元，跌13.56%；駿高控股（8035）收報0.062元，跌12.68%；大昌微綫集團（0567）收報0.083元，跌12.63%；恆富控股（0643）收報0.236元，跌12.59%；聲揚集團（8163）收報0.045元，跌11.76%。
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