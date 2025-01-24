美股隔晚因特朗普要求立即減息而上升，今早美期向下，亞股上升，其後再因特朗普「寧願不對中國使用關稅」而擴大升幅，港股升幅曾見4日最大，恒指亦重上20000點關。北水終止連續25日流入。受減息言論影響，美匯指數跌穿108，曾低見107.777，是1月22日107.749後最低。減息加上關稅言論下，人民幣升值，離岸人民幣曾升值至7.2511元，是2024年12月11日7.2425元後最強；在岸人民幣曾升值至7.2476元，是2024年12月12日7.2349元後最強。