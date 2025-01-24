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恒隆地產去年基本純利跌25% 派息減33.3%

恒隆地產（0101）公布，2024年度基本純利下跌 25%至30.95 億元，每股基本盈利相應跌至0.67 元，主要是租賃營業溢利減少及財務費用增加所致。2024 年度派末期股息每股0.4元，較2023 年度0.6元，按年減33.3%。連同中期股息每股0.12元，2024 年度全年股息為每股0.52元，較2023 年度0.78元，按年減33.3%。

計及9.42 億元股東應佔物業之淨重估虧損後，2024年度純利降至21.53 億元，相應每股盈利為0.46 元；2023 年股東應佔物業之淨重估虧損為1.67 億元。

2024年度總收入為112.42 億元，與去年相比上升 9%；當中15.38 億元為物業銷售收入，2023年度此項收入為零。由於香港及內地零售及辦公樓租賃市場疲弱，2024年度物業租賃收入及營業溢利分別減少 6%和 9%至95.15 億元及67.63 億元。整體營業溢利下跌 13%至64.55 億元。

物業租賃收入若按地區計，本港收入下跌 9%至30.49 億元，營業溢利則下跌 12%至23.78 億元，租賃邊際利潤率為 78%。香港零售物業組合收入下降 10%至18.16 億元。為應對消費者信心疲弱，恒隆地產持續優化租賃策略及租戶組合。截至年底，整體租出率維持於 95%高位。

受市況疲弱影響，租戶銷售額按年微跌 4%。 由於部分主要租戶續租租金下調，位於主要商業及旅遊區組合零售物業收入下跌 14%。整體租出率於年底維持於 95%高位。社區購物商場組合表現相對強韌，整體收入較去年下跌 5%。截至年底，位於港島東康怡廣場及九龍東淘大商場租出率分別維持於 92%及 95%高位。

內地方面，整體租賃收入和營業溢利按人民幣計值分別減少 4%和 6%。按港幣計值，年內受人民幣貶 值影響，跌幅分別擴大至 5%和 8%。集團旗下的商場收入下跌，主要受到市場消費意欲下 降和境外旅遊人數上升影響。高級辦公樓組合收入下降 6%，乃市場競爭激烈及辦公空間需求減少所致。

恒隆地產的母企恒隆集團（0010）方面，2024年度基本純利下跌 21%至23.27 億元，主要是租賃營業溢利減少及財務費用增加所致。每股基本盈利相應下跌至1.71 元。

計及7.14 億元股東應佔物業之淨重估虧損後，集團錄得的純利為16.13 億元，相應每 股盈利為1.18 元。

計及物業銷售收入15.38 億元後，恒隆集團總收入較去年上升 8%至117.60 億元。整體營業溢利下跌 12%至68.26 億元。由於內地和香港零售及辦公樓租賃市場疲弱，物業租賃收入及營業溢利分別下跌 6%及 9%，至100.33 億元及71.34 億元。

 

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