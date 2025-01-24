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中銀張詩琪：內地推中長期資金入市 中長線配置內地股市為大勢所趨

中銀香港（2388）財富策略及分析處主管張詩琪表示，近日內地推出一籃子措施推動中長期資金入市，令內地A股的投資價值優勢明顯。與其他股市橫向或過去自身歷史比較，內地股市具備較高的性價比，另內地企業盈利改善有望帶動股市估值提升，中長線配置內地股市為大勢所趨。

聯儲局將於下周二（28日）及周三（29日）議息。張詩琪認為是次美國議息，利率維持不變的機率較高，因美國新政府政策陸續出台，相信聯儲局需要時間評估其對未來經濟的影響，以判斷減息路徑。而據目前利率期貨顯示，市場預期聯儲局於年中減息機會較高。她亦提到，美國就業數據顯示經濟增長溫和，同時核心通脹近6個月以來首次回落，減息仍為本年大方向。

美股方面，張詩琪稱市場普遍認為美國新政府關稅政策相對溫和，加上計劃加大投資人工智能基建，市場樂觀情緒支持標指近日創新高，但她認為美股目前估值偏高，當美國後續關稅政策的力度超出市場預期，股市波動性不排除上升，建議投資者先耐心觀察並擇機配置。

黃金配置方面，受惠於央行增持及避險需求等因素帶動，張詩琪預期本年黃金趨勢仍然向上，並有望續創歷史新高。

 

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