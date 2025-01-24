為迎接的元宵及情人節，利東街於 2025 年 2 月 8 及 9 日限定 兩日甜蜜呈獻「龍鳳姻緣」中式情人節主題活動。精彩活動包括邀請的大妗姐羅勤芳及楊民慧，現場主講中式婚嫁文化，另有傳統中式囍服試穿，一嘗在大紅花轎場景中享受拍照服務。利東街亦特 意為一眾準新人預備限量的貼心禮遇及神秘小禮包，數量有限，換完即止。元宵節及情人節當日亦將設有拍照服務。
為慶祝農曆新年，利東街於即日起至 2025 年 3 月 2 日期間，以「喜慶燈海迎新春」為主題，逾 800 個豔紅金碧的燈籠將點亮整條林蔭大道的半空。燈籠海將橫跨農曆新年、元宵佳節及情人節。而中庭的粉紅桃花園亦特意設置 12 棵接近 4 米高的桃花樹和巨形心形拱門，浪漫氛圍將瀰漫整條利東街。
此外，巧克力品牌 GODIVA 將邀請大師親臨利東街，即場展示製作巧克力的精湛工藝。活動期間，顧客凡出示 2 月 1 日至 9 日於利東街 GODIVA 購物滿 300 元或以上之單筆消費收據，即可獲贈心型巧克力棒一支。您可以親手 DIY 於心型巧克力棒寫上另一半的名字，為伴侶送上最甜蜜祝福。數量有限，先到先得，換完即止。
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