攜程集團（9961）發布2025年農曆新年趨勢數據，Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，2025年農曆新年期間香港旅遊業持續增長，出境受惠於香港「請2放9」的長假期安排，出境航班預訂量較去年同期上升，1月25日將成為最繁忙的出境日期，其後是1月29日及28日。
他又指，內地旅遊需求保持強勁，高鐵預訂量亦持續上升趨勢；香港旅客明顯偏好短途旅遊，超過50%預訂集中在短途目的地，首選目的地包括日本、內地、泰國、台灣及韓國。
葉卓銘表示，入境數據同樣呈上升趨勢，預訂量較去年同期增加，當中過半數旅客為千禧世代，香港迪士尼樂園、香港海洋公園及山頂纜車等景點最受歡迎。
攜程提到，今年亞太地區各地普遍享有較長假期，包括內地「請2放11」、韓國「請1放9」及新加坡「請1放5」等，帶動區內旅遊市場，特別是親子旅遊需求顯著上升。日本環球影城、東京迪士尼樂園等親子景點的門票銷量較去年同期增長，景點類別兒童票更錄得42%升幅。
住宿方面，傳統酒店以外的選擇需求明顯增加，尤其在日本，傳統日式旅館、公寓及民宿廣受內地、泰國和韓國旅客歡迎；另一個值得關注的趨勢是旅客消費力的提升，農曆新年期間，商務艙和頭等艙的預訂量均錄得顯著增長。
其他報道
長建擬出售英國Eversholt Rail 估值高達40億英鎊
利東街推「龍鳳姻緣」活動慶元宵及情人節 設4米高桃花樹及心形拱門
中銀張詩琪：內地推中長期資金入市 中長線配置內地股市為大勢所趨
恒指半日升356點 北水終止連續25日流入 人民幣升值見1個月最強
ZA Bank 員工可獲1000元開工利是 額外享一天「蛇王假」
PayMe聯乘TVB推賀年活動 留意指定賀年節目可獲88元折扣券
新世界據報洽售K11 Art Mall予與華潤隆地談判陷僵局
港元拆息個別發展 短息升長息跌 事隔7日貼現窗再投放 負債證明書兩年高