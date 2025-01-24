他又指，內地旅遊需求保持強勁，高鐵預訂量亦持續上升趨勢；香港旅客明顯偏好短途旅遊，超過50%預訂集中在短途目的地，首選目的地包括日本、內地、泰國、台灣及韓國。

葉卓銘表示，入境數據同樣呈上升趨勢，預訂量較去年同期增加，當中過半數旅客為千禧世代，香港迪士尼樂園、香港海洋公園及山頂纜車等景點最受歡迎。

攜程提到，今年亞太地區各地普遍享有較長假期，包括內地「請2放11」、韓國「請1放9」及新加坡「請1放5」等，帶動區內旅遊市場，特別是親子旅遊需求顯著上升。日本環球影城、東京迪士尼樂園等親子景點的門票銷量較去年同期增長，景點類別兒童票更錄得42%升幅。

住宿方面，傳統酒店以外的選擇需求明顯增加，尤其在日本，傳統日式旅館、公寓及民宿廣受內地、泰國和韓國旅客歡迎；另一個值得關注的趨勢是旅客消費力的提升，農曆新年期間，商務艙和頭等艙的預訂量均錄得顯著增長。

其他報道

滬指連升兩日 全周累升0.33%

長建擬出售英國Eversholt Rail 估值高達40億英鎊

利東街推「龍鳳姻緣」活動慶元宵及情人節 設4米高桃花樹及心形拱門

中銀張詩琪：內地推中長期資金入市 中長線配置內地股市為大勢所趨

優必選午後彈升近兩成 再有股東自設「股份禁售期」

金發局再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院董事會主席

【有片：埋身擊】大型藍籌科技股須突破阻力 恒指始有望大升

恒隆地產去年基本純利跌25% 派息減33.3%

筆克遠東全年多賺57% 末期息連特別息11仙

半日沽空金額減4% 盈富沽空減23%

恒指半日升356點 北水終止連續25日流入 人民幣升值見1個月最強

ZA Bank 員工可獲1000元開工利是 額外享一天「蛇王假」

PayMe聯乘TVB推賀年活動 留意指定賀年節目可獲88元折扣券

新世界據報洽售K11 Art Mall予與華潤隆地談判陷僵局

日本符預期加息 息口創17年高 日圓升值

滬深三大指數半日向上 滬指升0.73%

港元拆息個別發展 短息升長息跌 事隔7日貼現窗再投放 負債證明書兩年高

字節跳動傳調整員工福利 2026年起停發春節紅包

特朗普：寧願不必對中國使用關稅

澳新：人行今早MLF展鷹派 料農曆新年前不會降準