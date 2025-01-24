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攜程：逾半香港旅客農曆年預訂集中在短途目的地 首選日本

攜程集團（9961）發布2025年農曆新年趨勢數據，Trip.com港台地區產品及市務總監兼香港區域經理葉卓銘表示，2025年農曆新年期間香港旅遊業持續增長，出境受惠於香港「請2放9」的長假期安排，出境航班預訂量較去年同期上升，1月25日將成為最繁忙的出境日期，其後是1月29日及28日。

他又指，內地旅遊需求保持強勁，高鐵預訂量亦持續上升趨勢；香港旅客明顯偏好短途旅遊，超過50%預訂集中在短途目的地，首選目的地包括日本、內地、泰國、台灣及韓國。

葉卓銘表示，入境數據同樣呈上升趨勢，預訂量較去年同期增加，當中過半數旅客為千禧世代，香港迪士尼樂園、香港海洋公園及山頂纜車等景點最受歡迎。

攜程提到，今年亞太地區各地普遍享有較長假期，包括內地「請2放11」、韓國「請1放9」及新加坡「請1放5」等，帶動區內旅遊市場，特別是親子旅遊需求顯著上升。日本環球影城、東京迪士尼樂園等親子景點的門票銷量較去年同期增長，景點類別兒童票更錄得42%升幅。

住宿方面，傳統酒店以外的選擇需求明顯增加，尤其在日本，傳統日式旅館、公寓及民宿廣受內地、泰國和韓國旅客歡迎；另一個值得關注的趨勢是旅客消費力的提升，農曆新年期間，商務艙和頭等艙的預訂量均錄得顯著增長。

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