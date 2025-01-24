匯豐環球研究發表報告指，在政策刺激下，順豐（6936）將錄得可顯著增長，加上鄂州樞紐長遠可節省更多成本，該行首予順豐H股評級為「買入」，目標價50.4元；順豐A股評級由「持有」上調至「買入」，目標價上調至47.8元人民幣。
報告指出，在中央政府「以舊換新」政策及製造業擴張帶動下，順豐「限時快遞」可能受益，順豐估值變得吸引。該行預計，順豐去年第四季至今年首季純利按年增加30%至40%，或成為支撐市場情緒的催化劑，進一步推動股價向上。
報告提到，除各項紓緩勞工及固定成本的措施，鄂州樞紐可進一步降低順豐運輸成本。該行更看好順豐貨運量增長，將集團2025-2026年鄂州樞紐淨利潤貢獻預測分別上調25%及127%，至1.2億及4.19億元人民幣。
匯豐預計，集團將通過調配更多大型貨機、提高裝載率和飛機使用率，以釋放更多成本節約潛力。預計該樞紐將於2030年貢獻淨收益約17億元人民幣，佔2024年淨利潤約17%。
其他報道
長建擬出售英國Eversholt Rail 估值高達40億英鎊
利東街推「龍鳳姻緣」活動慶元宵及情人節 設4米高桃花樹及心形拱門
中銀張詩琪：內地推中長期資金入市 中長線配置內地股市為大勢所趨
恒指半日升356點 北水終止連續25日流入 人民幣升值見1個月最強
ZA Bank 員工可獲1000元開工利是 額外享一天「蛇王假」
PayMe聯乘TVB推賀年活動 留意指定賀年節目可獲88元折扣券