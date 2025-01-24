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新世界財務情況惹市場憂慮 恒隆盧韋柏：我哋管理層係安心嘅

近期本地地產股新世界發展（0017）的財務情況，觸發市場憂慮。在恒隆地產業績會上，行政總裁盧韋柏回應「其實我哋咩stress test（壓力測試）都做過！當市場有唔好嘅消息出現，希望睇返自己條數、自己槓桿比率、派息能力、業務可持續性」，「而今日嚟講，我哋管理層係覺得安心嘅」。

他續指，「若唔係我哋有勇氣去做adjustment(調整），可能今日我哋都會有啲驚，但因為有勇氣做咗，我哋覺得我哋應該捱得過或者市場好唔certain(不確定）時候，我哋覺得應該做得到同做得好」。

相關報道：恒隆陳文博：希望不用再削派息 惟年中或年底才可定奪

首席財務總監趙家駒指出，以往以股代息、減派息的安排令公司保持更多現金及實力，而一直想借多些人民幣融資方向亦不變，因人民幣借貸息率較低，財務壓力會較細。未來團隊亦會繼續努力控制借貸成本，認為數日前公布恒隆獲得100億元銀團貸款亦正反映公司獲銀行界支持。

趙家駒又指，100億元的銀團將用於未來兩年償債，其餘作營運資金。而未來恒隆地產淨負債比率料繼續維持在2024年底33.4%的差不多水平。

談及增加人民幣借貸，盧韋柏呼籲可以重新推出熊貓債。他指，在2018年後基於政策原因，地產公司不能再能熊貓債，但恒隆大部分投資在內地，在港融資後亦會回港內地，若重推熊貓債可令恒隆「借平啲」，亦有助增加香港人民幣資金池深度，是對恒隆、地產業界及內地是雙贏的安排。

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