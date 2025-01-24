近期本地地產股新世界發展（0017）的財務情況，觸發市場憂慮。在恒隆地產業績會上，行政總裁盧韋柏回應「其實我哋咩stress test（壓力測試）都做過！當市場有唔好嘅消息出現，希望睇返自己條數、自己槓桿比率、派息能力、業務可持續性」，「而今日嚟講，我哋管理層係覺得安心嘅」。
他續指，「若唔係我哋有勇氣去做adjustment(調整），可能今日我哋都會有啲驚，但因為有勇氣做咗，我哋覺得我哋應該捱得過或者市場好唔certain(不確定）時候，我哋覺得應該做得到同做得好」。
相關報道：恒隆陳文博：希望不用再削派息 惟年中或年底才可定奪
首席財務總監趙家駒指出，以往以股代息、減派息的安排令公司保持更多現金及實力，而一直想借多些人民幣融資方向亦不變，因人民幣借貸息率較低，財務壓力會較細。未來團隊亦會繼續努力控制借貸成本，認為數日前公布恒隆獲得100億元銀團貸款亦正反映公司獲銀行界支持。
趙家駒又指，100億元的銀團將用於未來兩年償債，其餘作營運資金。而未來恒隆地產淨負債比率料繼續維持在2024年底33.4%的差不多水平。
談及增加人民幣借貸，盧韋柏呼籲可以重新推出熊貓債。他指，在2018年後基於政策原因，地產公司不能再能熊貓債，但恒隆大部分投資在內地，在港融資後亦會回港內地，若重推熊貓債可令恒隆「借平啲」，亦有助增加香港人民幣資金池深度，是對恒隆、地產業界及內地是雙贏的安排。
其他報道
長建擬出售英國Eversholt Rail 估值高達40億英鎊
利東街推「龍鳳姻緣」活動慶元宵及情人節 設4米高桃花樹及心形拱門
中銀張詩琪：內地推中長期資金入市 中長線配置內地股市為大勢所趨
恒指半日升356點 北水終止連續25日流入 人民幣升值見1個月最強
ZA Bank 員工可獲1000元開工利是 額外享一天「蛇王假」
PayMe聯乘TVB推賀年活動 留意指定賀年節目可獲88元折扣券
新世界據報洽售K11 Art Mall予與華潤隆地談判陷僵局
港元拆息個別發展 短息升長息跌 事隔7日貼現窗再投放 負債證明書兩年高