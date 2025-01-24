此外，WeChat Pay HK已為內地近50個城市提供全面完善的交通工具電子支付服務，不但支援當地公共交通工具，還連接深圳地鐵、滴滴出行、高德地圖等熱門出行小程式。

港人陸續可在內地各城市的街頭小攤檔，以港幣支付，內地個人小商戶無需申請或進行系統改造，自動支持收港幣。港人只需用WeChat/微信掃描小商戶的收款碼，手動輸入人民幣金額後，系統自動進行匯率轉換，即可用港幣確認金額並付款。港人乘搭深圳的士，同樣只需以WeChat/微信掃描司機的收款碼，手動輸入人民幣金額，系統自動將人民幣轉換至港幣結算，以港幣付款。要注意的是，香港用戶需要提前在WeChat Pay HK完成香港身份證認證，才能在內地小商戶包括深圳的士進行付款。

其他報道

恒隆陳文博：希望不用再削派息 惟年中或年底才可定奪

攜程：逾半香港旅客農曆年預訂集中在短途目的地 首選日本

美團無人機去年處理逾20萬宗訂單 按年增近1倍

滬指連升兩日 全周累升0.33%

長建擬出售英國Eversholt Rail 估值高達40億英鎊

利東街推「龍鳳姻緣」活動慶元宵及情人節 設4米高桃花樹及心形拱門

中銀張詩琪：內地推中長期資金入市 中長線配置內地股市為大勢所趨

優必選午後彈升近兩成 再有股東自設「股份禁售期」

金發局再度委任鄭志剛為香港財富傳承學院董事會主席

【有片：埋身擊】大型藍籌科技股須突破阻力 恒指始有望大升

恒隆地產去年基本純利跌25% 派息減33.3%

筆克遠東全年多賺57% 末期息連特別息11仙

半日沽空金額減4% 盈富沽空減23%

恒指半日升356點 北水終止連續25日流入 人民幣升值見1個月最強

ZA Bank 員工可獲1000元開工利是 額外享一天「蛇王假」

PayMe聯乘TVB推賀年活動 留意指定賀年節目可獲88元折扣券

新世界據報洽售K11 Art Mall予與華潤隆地談判陷僵局

日本符預期加息 息口創17年高 日圓升值

滬深三大指數半日向上 滬指升0.73%

港元拆息個別發展 短息升長息跌 事隔7日貼現窗再投放 負債證明書兩年高

字節跳動傳調整員工福利 2026年起停發春節紅包

特朗普：寧願不必對中國使用關稅

澳新：人行今早MLF展鷹派 料農曆新年前不會降準