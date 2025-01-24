騰訊（0700）旗下WeChat Pay HK宣布，即日起擴大跨境支付覆蓋至內地個人小商戶，包括深圳的士等。港人於內地小攤檔、花市辦年貨、乘搭深圳的士等均可用港幣付款。WeChat Pay HK自動將人民幣交易轉為港幣結算，且不收手續費。
此外，WeChat Pay HK已為內地近50個城市提供全面完善的交通工具電子支付服務，不但支援當地公共交通工具，還連接深圳地鐵、滴滴出行、高德地圖等熱門出行小程式。
港人陸續可在內地各城市的街頭小攤檔，以港幣支付，內地個人小商戶無需申請或進行系統改造，自動支持收港幣。港人只需用WeChat/微信掃描小商戶的收款碼，手動輸入人民幣金額後，系統自動進行匯率轉換，即可用港幣確認金額並付款。港人乘搭深圳的士，同樣只需以WeChat/微信掃描司機的收款碼，手動輸入人民幣金額，系統自動將人民幣轉換至港幣結算，以港幣付款。要注意的是，香港用戶需要提前在WeChat Pay HK完成香港身份證認證，才能在內地小商戶包括深圳的士進行付款。
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