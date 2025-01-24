受減息言論影響，美匯指數跌穿108，曾低見107.559，是2024年12月18日106.823後最低。人民幣升值，離岸人民幣曾升值至7.2388元，是2024年11月29日7.2282元後最強；在岸人民幣曾升值至7.2381元，是2024年12月12日7.2349元後最強。

恒指今早高開142點，高位升443點，低位升67點，高低波幅376點。上升股份比例為41.43%，下跌為23.27%，無升跌為35.29%。

恒指收市升365點或1.86%，報20066點，大市成交金額1598億元，較上日增加7.6%，是1月20日1613.76億元成交後最多；國指升147點或2.06%，報7312點。恒生科技指數收報4657點，升3.15%。

藍籌股成交金額783.17億元，佔大市成交49%；科指成份股成交金額498.38億元，佔大市成交31.18%；國指成份股成交金額680.9億元，佔大市成交42.6%。

24隻雙櫃台股，總成交1億元人民幣，相當於約1.07億港元，佔大市成交的0.07%。

窩輪及牛熊證成交金額增加15.43%，至126.1億元，佔大市成交7.89%。牛熊證成交金額80.55億元，增加17.45%；窩輪成交金額45.54億元，增加12.01%。

藍籌71隻升，10隻下跌，2隻無升跌。舜宇（2382）升7.99%，收報73元，是升幅最大的藍籌，新奧（2688）跌3.24%，收報50.8元，是跌幅最大的藍籌。

恒生科技指數成份股25隻升，5隻下跌。升幅最大的是金蝶（0268）收報9.9元，升9.15%；跌幅最大的是東方甄選（1797）收報15.54元，跌2.63%。

恒指、科指續高於主要平均線。

北水南下合計淨流出33.62億元，終止連續25日流入，流出金額是2024年12月10日後最多，當日流出103.23億元。北水本月累計流入1165.16億元，按月增加22.07%，金額是2024年11月後新高，連續第19個月流入。

三大指數表現

恒指曾升最多2.25%，是1月20日後最大升幅，當日升幅為2.6%。今曾高見20144點，是1月21日20205.25點後最高。今日收市報20066.19點，是1月21日後收市新高，當日報20106.55點。

科指曾升最多3.55%，是1月20日後最大升幅，當日升幅為3.56%。今曾高見4675.81點，是1月21日4722.07點後最高。今日收市報4657.61點，是1月21日後收市新高，當日報4693.72點。

國指曾升最多2.49%，是1月20日後最大升幅，當日升幅為2.63%。今曾高見7342.33點，是1月21日7353.99點後最高。今日收市報7312.16點，是1月21日後收市新高，當日報7320.88點。

一周表現

恒指本周累升2.46%或482點，升幅是1月17日後最大，當時收市升幅為2.73%；恒指連升2周，對上一次連升2周，是2024年12月6日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升16.15%，其次為比亞迪電子（0285）及京東健康（6618），分別升11.94%及10.27%。而表現最差的是新東方（9901），累跌21.63%，其次為中海油（0883）及新奧（2688），分別跌5.82%及5.31%。

國指本周累升2.86%或203點，升幅是1月17日後最大，當時收市升幅為3.05%；國指連升2周，對上一次連升2周，是2024年12月6日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升16.15%，其次為京東健康（6618）及中國財險（2328），分別升10.27%及6.76%。而表現最差的是新東方（9901），累跌21.63%，其次為中海油（0883）及新奧能源（2688），分別跌5.82%及5.31%。

科指本周累升3.98%或178點，升幅是1月17日後最大，當時收市升幅為5.13%；科指連升2周，對上一次連升2周，是2024年12月6日；本周表現最佳的是舜宇（2382），累升16.15%，其次為金蝶（0268）及比亞迪電子（0285），分別升13.14%及11.94%。而表現最差的是東方甄選（1797），累跌7.06%，其次為ASMPT（0522）及美的集團（0300），分別跌3.52%及2.66%。

午後消息股表現

長建（1038）擬出售英國Eversholt Rail 估值高達40億英鎊。收報54.6元，升1.49%。

優必選（9880）午後彈升近兩成 再有股東自設「股份禁售期」。收報74.35元，升26.12%。

恒隆地產（0101）去年基本純利跌25% 派息減33.3%。收報5.95元，跌2.62%。

恒隆集團（0010）基本純利下跌 21%。收報10.08元，跌2.51%。

筆克遠東（0752）全年多賺57% 末期息連特別息11仙。創52周高，見2.1元，收報2.07元，升4.02%。

今早及隔晚消息股表現

新世界（0017）據報洽售K11 Art Mall予與華潤隆地談判陷僵局。收報4.17元，升2.71%。

天齊鋰業（9696）：減值21億元 料純利減7億。收報23.2元，升1.31%。

亞盛醫藥（6855）折讓13%配股 集資1億美元。收報36.8元，跌11.86%。

利亞零售（0831）發盈警 ，料全年按年少賺六至七成。見52周低0.39元，收報0.39元，跌3.7%。

亞視（0707）與文傳（0343）訂一年戰略合作， 活化「龍虎英雄」系列。亞視收報0.081元，升1.25%。

文傳（0343）收報0.165元，升1.23%。

金隅（2009）盈警料去年轉盈為虧最多蝕6億人幣。收報0.72元，無升跌。

中國神華（1088）料去年純利最多跌6%。收報31.75元，升3.59%。

浙江世寶（1057）發盈喜，料去年最少賺1.4億元人幣。收報2.94元，升2.08%。

新世界（0017）CEO與管理層冀提高透明度，首度發布業務更新。新世界：持續正常開展業務，累計已完成177億元再融資。收報4.17元，升2.71%。

中銀香港（2388）：近六成受訪家長選擇為子女開立銀行賬戶以灌輸理財及儲蓄概念。收報25.05元，升0.8%。

萬科（2202）據報正與GIC洽售萬緯物流。收報5.5元，升1.48%。

深圳控股（0604）：去年總合同銷售額跌36%。收報0.79元，無升跌。

暢捷通（1588）盈喜，料全年多賺最多127%至3600萬人幣。創52周高，見6.58元，收報6.2元，升12.32%。

福萊特玻璃（6865）發盈警，料去年盈利跌61%至66%。收報11.92元，升2.76%。

阿里減持紅星美凱龍（1528）。收報1.56元，無升跌。

鄺肖卿增持新地（0016）。收報69.7元，升0.36%。

破頂股表現

破頂股包括，眾淼控股（1471）創上市新高，見14.06元，收報12.9元，跌6.39%；淮北綠金股份（2450）創上市新高，見2.65元，收報2.49元，升6.87%；老鋪黃金（6181）創上市新高，見371.6元，收報367.6元，升3.43%；毛戈平（1318）創上市新高，見73.95元，收報72.45元，升6.39%；三星ＦＡＮＧ（2814）創上市新高，見39.2元，收報39.14元，升0.88%；ＰＰ國債（2817）創上市新高，見144.85元，收報144.85元，升0.56%；Ａ南方港元（3053）創上市新高，見1145.8元，收報1145.6元，無升跌；Ａ博時港元（3152）創上市新高，見1085.35元，收報1085.35元，升0.02%；Ａ博時美元（3196）創上市新高，見8432.2元，收報8432.2元，升0.03%；Ａ博時美元－Ｕ（9196）創上市新高，見1083.45元，收報1083.45元，升0.02%；ＰＰ國債－Ｕ（9817）創上市新高，見18.6元，收報18.6元，升0.54%；ＳＰＤＲ金－Ｒ（83046）創上市新高，見1852.5元，收報1852.5元，升0.3%；價值黃金－Ｒ（83130）創上市新高，見60.8元，收報60.8元，升0.3%；Ａ華夏人民幣－Ｒ（83437）創上市新高，見104元，收報104元，升0.1%；Ａ博時人民幣－Ｒ（84407）創上市新高，見1052.8元，收報1052.8元，升0.01%；馬鞍山鋼鐵股份（0323）創52周高，見1.86元，收報1.83元，升3.39%。

破頂指數成份股包括，小米（1810）創上市新高，見37.3元，收報36.85元，升6.81%；舜宇（2382）創52周高，見73.8元，收報73元，升7.99%；工行（1398）創52周高，見5.27元，收報5.25元，升2.74%；中行（3988）創52周高，見4元，收報4元，升1.01%；匯控（0005）創52周高，見80元，收報79.9元，升1.59%。

破底股方面

9隻股份創上市新低，包括晨鳴紙業（1812）低見1.05元，收報1.07元，跌8.55%；中能控股（0228）低見0.049元，收報0.05元，跌5.66%；中國鑄晨８１（0810）低見0.18元，收報0.19元，跌5%；時富投資（1049）低見0.48元，收報0.5元，升2.04%；麗豐控股（1125）低見0.96元，收報0.96元，跌4%；德視佳（1846）低見3.21元，收報3.25元，無升跌；雲康集團（2325）低見4.99元，收報5.05元，跌1.94%；科笛－Ｂ（2487）低見3.78元，收報4.04元，升1.51%；匯通達網絡（9878）低見14元，收報14.16元，升0.71%。

42隻股份創52周低，其中十隻包括，遠東發展（0035）低見0.87元，收報0.87元，跌1.14%；大快活集團（0052）低見5.8元，收報5.81元，升0.17%；渝太地產（0075）低見0.225元，收報0.225元，無升跌；信和置業（0083）低見7.45元，收報7.45元，無升跌；廖創興企業（0194）低見3.88元，收報3.92元，跌0.76%；順豪物業（0219）低見0.6元，收報0.6元，無升跌；冠城鐘錶珠寶（0256）低見0.65元，收報0.67元，跌4.29%；中國星集團（0326）低見0.4元，收報0.41元，升2.5%；永泰地產（0369）低見1.67元，收報1.7元，跌3.41%；美亞娛樂資訊（0391）低見0.065元，收報0.07元，跌20.45%。

異動股

上升異動股，包括，普天通信集團（1720）創52周高，見0.11元，收報0.096元，升65.52%；萬馬控股（6928）收報0.09元，升50%；辰罡科技（8131）收報0.103元，升45.07%；港亞控股（1723）收報1.58元，升41.07%；長飛光纖光纜（6869）創52周高，見21.2元，收報20.95元，升31.6%；恆偉集團控股（8219）收報0.21元，升31.25%；優必選（9880）收報74.35元，升26.12%；愛達利網絡（8033）收報0.11元，升23.6%；中國城市基礎設施（2349）收報0.065元，升22.64%；中華銀科技（0515）收報0.061元，升22%。

下跌異動股，包括，喆麗控股（2209）收報3.3元，跌34.26%；中國智能科技（0464）創52周高，見0.95元，收報0.45元，跌31.82%；資本界金控（0204）收報0.055元，跌30.38%；綠色能源科技集團（0979）收報0.176元，跌26.67%；財訊傳媒（0205）收報0.14元，跌22.22%；美亞娛樂資訊（0391）見52周低0.065元，收報0.07元，跌20.45%；亞東集團（1795）收報0.93元，跌19.13%；品創控股（8066）收報0.09元，跌17.43%；譽宴（1483）收報1.19元，跌15%；東方支付集團控股（8613）收報0.114元，跌14.29%。

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