兩班國泰航空（0293）本月初由尼泊爾加德滿都抵港的航班上，有多名乘客出現食物中毒。衛生防護中心今日公布，不排除群組是由航班上供應的紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染所引致。
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國泰航空表示，雖然衛生防護中心不排除食物中毒群組是由紅菜頭沙律所引致，但抽取樣本的化驗結果顯示，金黃葡萄球菌並沒有超出食物安全標準。國泰航空的實驗室檢測了 57 個樣本，當中亦沒有發現任何污染跡象。
國泰航空確認並無其他航線有供應該款沙律。除該兩宗事件以外，近日亦沒有收到類似懷疑食物中毒症狀的報告。
國泰航空非常重視食物安全事宜，並認真對待衞生署衞生防護中心的建議。鑑於事件或可能與沙律有關，自兩宗事件發生後，國泰已即時取消供應該款沙律。並已經採取額外措施加強整個食物處理程序的監控，增強員工在食物衞生的培訓，以及採納衞生署衞生防護中心提出的所有建議。國泰謹就事件再次向所有受影響的顧客致歉。
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