相關報道:國泰尼泊爾抵港航班43人食物中毒 衛生防護中心不排除機上供應紅菜頭沙律受金黃葡萄球菌污染

國泰航空表示，雖然衛生防護中心不排除食物中毒群組是由紅菜頭沙律所引致，但抽取樣本的化驗結果顯示，金黃葡萄球菌並沒有超出食物安全標準。國泰航空的實驗室檢測了 57 個樣本，當中亦沒有發現任何污染跡象。

國泰航空確認並無其他航線有供應該款沙律。除該兩宗事件以外，近日亦沒有收到類似懷疑食物中毒症狀的報告。

國泰航空非常重視食物安全事宜，並認真對待衞生署衞生防護中心的建議。鑑於事件或可能與沙律有關，自兩宗事件發生後，國泰已即時取消供應該款沙律。並已經採取額外措施加強整個食物處理程序的監控，增強員工在食物衞生的培訓，以及採納衞生署衞生防護中心提出的所有建議。國泰謹就事件再次向所有受影響的顧客致歉。

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