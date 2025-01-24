特斯拉召回部分進口及國產電動汽車共計120.68萬輛，當中召 回生產日期在2023年7月16日至2024年12月14日期間 的部分進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計約33.5萬輛及召回生產日期在2022年1月 3日至2023年9月23日期間的部分國產Model 3、Model Y電動汽車，共計87.1萬輛。召回車輛茫上電時的反向電流可能 損壞行車電腦主板上的電源組件，導致後視攝像頭功能異常，以及電 子助力轉向系統軟件問題，可能觸發轉向助力受限等安全隱患。

本田汽車召回約51萬輛國產及進口汽車，因轉向機內部蝸桿彈簧預 壓力設置過高，可能造成齒輪咬合部位的潤滑脂因壓力過大被擠出， 滑動阻力增加，可能導致車輛轉向操作力增大，極端情況下， 存在安全隱患。上汽大眾汽車召回約33萬輛帕薩特、途觀L汽車， 而現代汽車（中國）投資召回8.6萬輛進口起亞汽車，悅達起亞召 回部分國產和進口汽車包括部分國產K5汽車，共計1.8萬輛。

小米集團旗下小米汽車科技決定自即日起，召回去年2月6日至11 月26日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計約3.09萬輛。 至於比亞迪召回6843輛方程豹豹5插電式混合動力汽車，由於生 產製造原因，集成式雙電機控制器內部電氣連接件螺栓可能未鎖緊， 造成車輛使用中螺栓連接點出現鬆動、拉弧。上汽通用五菱召回11 16輛寶駿悅也汽車，因電子制動助力器軟件計時系統存在問題，而 華晨寶馬汽車召回8輛國產寶馬汽車。

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