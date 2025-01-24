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國內外汽車品牌召回超過353萬輛 按月增逾3倍

國家市場監管總局網站顯示，今日包括特斯拉、小米（1810）比亞迪（1211）、上汽大眾汽車、華晨寶馬、現代汽車（中國）、悅達起亞、廣汽本田汽車、奇瑞捷豹路虎汽車、及上汽通用五菱等多家車企突召回汽車，估計涉及車輛超過353萬輛，比去年12月召回的86.76萬輛大幅增加加逾3倍。

特斯拉召回部分進口及國產電動汽車共計120.68萬輛，當中召回生產日期在2023年7月16日至2024年12月14日期間的部分進口Model S、Model X及國產Model 3、Model Y電動汽車，共計約33.5萬輛及召回生產日期在2022年1月3日至2023年9月23日期間的部分國產Model 3、Model Y電動汽車，共計87.1萬輛。召回車輛茫上電時的反向電流可能損壞行車電腦主板上的電源組件，導致後視攝像頭功能異常，以及電子助力轉向系統軟件問題，可能觸發轉向助力受限等安全隱患。

本田汽車召回約51萬輛國產及進口汽車，因轉向機內部蝸桿彈簧預壓力設置過高，可能造成齒輪咬合部位的潤滑脂因壓力過大被擠出，滑動阻力增加，可能導致車輛轉向操作力增大，極端情況下，存在安全隱患。上汽大眾汽車召回約33萬輛帕薩特、途觀L汽車，而現代汽車（中國）投資召回8.6萬輛進口起亞汽車，悅達起亞召回部分國產和進口汽車包括部分國產K5汽車，共計1.8萬輛。

小米集團旗下小米汽車科技決定自即日起，召回去年2月6日至11月26日生產的部分SU7標準版電動汽車，共計約3.09萬輛。至於比亞迪召回6843輛方程豹豹5插電式混合動力汽車，由於生產製造原因，集成式雙電機控制器內部電氣連接件螺栓可能未鎖緊，造成車輛使用中螺栓連接點出現鬆動、拉弧。上汽通用五菱召回1116輛寶駿悅也汽車，因電子制動助力器軟件計時系統存在問題，而華晨寶馬汽車召回8輛國產寶馬汽車。

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