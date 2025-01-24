畢馬威中國香港金融服務業、銀行業高級合伙人馬紹輝（Paul McSheaffrey）表示，香港銀行業於去年逐漸回暖，開始呈現復甦跡象。他提到，近期中國內地的政策轉變，港交所（0388）集資額回升，以及中國內地推出的刺激消費政策，均等跡象顯示經濟復蘇趨勢逐漸形成，因此畢馬威對香港銀行業今年的前景保持樂觀。

畢馬威表示，成本管理仍將為銀行業的關注重點。畢馬威預期銀行不會一刀切大幅削減成本，反而是採取更具策略性的成本優化方案，識別效率低下的根本原因，並實施針對性改進措施，而自動化技術將在其中發揮重要的作用。

畢馬威續指，防範相關風險依為今年銀行業的首要任務，銀行需落實各項監管規定，提升風險抵禦能力。畢馬威預計，香港監管機構將推出新措施，進一步鼓勵銀行業採用分布式分類帳技術（DLT），旨於加強傳統結算和支付基礎設施的相關營運風險抵禦能力。

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