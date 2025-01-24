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證監會發表IPO全面電子化諮詢總結 獲全面支持

證監會表示就不再准許混合媒介要約建議修訂，並發表諮詢總結。證監會指出，接獲3份意見書，而所有回應者均支持有關建議，因此證監會將予全面採納。當落實後投資者將只能透過網上渠道，就現已或將於聯交所股本證券，或集體投資計劃權益的公開發售作出認購，發行人將發出電子招股章程，而不再提供印刷本申請表格。

證監會表示，所有回應者均支持將有關准許混合媒介要約的豁免移除的建議，並贊同對《類別豁免公告》及《電子公開發售指引》作出建議修訂，且沒有提出額外意見。

證監會指出，經考慮所接獲的意見後，決定分別按照該諮詢文件附錄 A及附錄B所載，採納對《類別豁免公告》及《電子公開發售指引》的建議修訂。證監會亦將停止作出寬免，不再容許集體投資計劃的公開發售採用混合媒介要約。

證監會表示，將會在切實可行的範圍內，盡快就有關建議修訂在憲報刊登公告，並提交立法會進行先訂立後審議程序。

證監會於去年8月發表的有關諮詢文件，諮詢期已於去年10月結束。

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