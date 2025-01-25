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Lendela：截至1月下旬初在星、港、澳錄逾40萬貸款配對申請

貸款配對平台Lendela提供最新數據顯示，截至今年1月21日，其於新加坡、香港及澳洲已處理超過40萬份貸款配對申請。這相比去年底單在港、星兩地時錄得逾30萬份貸款配對申請，申請數目進一步增加，同時亦顯示其新增澳洲市場。

在引入投資者方面，Lendela指出，於2024年底獲得來自香港金融科技創投基金Wings Capital Ventures（永時創投）的投資，這亦是其首次透露永時創投參與該公司投資的具體時間。永時創投的官網亦顯示，Lendela為其參與的首項環球性金融科技投資。

根據Lendela管理層此前接受本報訪問時表示，在瑞典累積了超過十年的金融科技及金融服務經驗的創辦人Nima Karimi，於2018年將已在北歐廣泛應用的逆向拍賣模式引入亞太地區。現時Lendela是亞太區唯一採用逆向拍賣模式的貸款科技平台。其在港經營方面，裝修貸款在總申請中所佔比例上升了74%。當中月薪7.5萬至10萬港元的HENRY族（即High Earners Not Rich Yet未富裕高收入人士）申請佔比上升了129%，而月薪10萬至12.5萬港元的HENRY族申請佔比上升了179%。其將來擬開發更多個人化融資方案，新產品類型不僅限於房屋貸款或公務員貸款。